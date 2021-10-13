Alanya Hasta ve Hasta Yakınları Tesisi yeniden hizmette

Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına tahsis edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hasta ve Hasta Yakınları Tesisi vatandaşlara ücretsiz hizmet vermeye devam ediyor. Tesis, pandemi öncesi ve sonrası bin 429 kişiye 18 bin 160 geceleme hizmeti verdi.

Açıldığı günden itibaren 24 odada 48 kişilik kapasitesiyle Alanya kırsalı ve şehir dışından gelen hasta ve hasta yakınlarına konaklama hizmeti veren Alanya Hasta ve Hasta Yakınları Tesisi, vatandaşlara sabah kahvaltısı ve akşam yemeklerini de ücretsiz olarak sağlıyor. Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına ev sahipliği yapan tesis, yeniden hasta ve hasta yakınlarını ağırlamaya devam ediyor.



“Sağlık çalışanlarına tahsis edildi”

Tesis, 10 Nisan 2020 14 Haziran 2021 tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Covid bölümünde çalışan doktor, hemşire ve ilgili sağlık çalışanlarına tahsis edildi. Tesis, 17 Haziran 2021’den 31 Ağustos 2021’e kadar ise Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Alanya’ya aşı çalışmaları yapmak üzere görevlendirilen sağlık personellerine tam kapasite hizmet verdi.

Açıldığı günden 1 Eylül 2021 tarihine kadar geçen 2 yıl 9 aylık süreçte tesisten 335 hastaya 3 bin 88, 942 hasta yakınına 4 bin 561, 152 sağlık çalışanına 10 bin 511 olmak üzere toplam 1429 kişiye 18 bin 160 geceleme hizmeti ücretsiz olarak verildi.

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