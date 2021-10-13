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OSBÜK Başkanı Kütükcü: OSB´lere pozitif ayrımcılık yapılmasını talep ediyoruz

DHA

OSBÜK Başkanı Kütükcü: OSB´lere pozitif ayrımcılık yapılmasını talep ediyoruz


ANTALYA, (DHA) ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü,  enerjinin organize sanayi bölgeleri için önemli olduğunu belirterek, OSB´lere enerji maliyetlerinde pozitif ayrımcılık istedi.Türkiye´den ve 52 ülkeden alım heyetlerinin yer aldığı, 3 gün boyunca devam edecek olan EIF14. Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı´nın onursal başkanlığını yürüten OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, fuarın açılış töreninde yaptığı konuşmada, OSB´lerin Türkiye´nin üreten üsleri olduğunu, tüm zorlu şartlara rağmen OSB´lerde üretimin devam ettiğini söyledi.YILIN İLK 9 AYINDA ELEKTRİK TÜKETİMİMİZ YÜZDE 15,6 ARTTITürkiye´deki 352 organize sanayi bölgesinden 259´unun işletme aşamasında olduğunu ve buralardaki 67 bin işletmede 2 milyon 200 bin kişiye doğrudan istihdam sağlandığını belirten Kütükcü, OSB´lerdeki elektrik tüketimlerine dikkat çekti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez´den enerji maliyetleri noktasında OSB´ler için pozitif ayrımcılık istedi. Başkan Kütükcü, "Türkiye´nin dört bir yanında üretim yapan organize sanayi bölgelerimiz ülkemizin sanayide tükettiği elektriğin yüzde 40´ını, doğalgazın yüzde 33´ünü kullanıyor.  Üretim artışına paralel olarak, enerji talebimiz de her geçen gün artıyor.  Bu yılın ilk 9 ayında elektrik tüketimimiz yüzde 15,6 arttı. Son dönemde artan enerji maliyetleri, maalesef sanayicilerimiz üzerinde ağır bir yük oluşturmaya da devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızdan, enerji maliyetleri ile ilgili organize sanayi bölgelerimize, üretim dünyasına pozitif ayrımcılık yapılmasını talep ediyoruz. Enerjide maliyet düşürücü her adım özellikle bu dönemde çok anlamlı olacaktır" diye konuştu.Enerjide fiyat kadar önemli olan bir hususun da enerji arz güvenliği olduğuna dikkat çeken Kütükcü, Türkiye´nin bu konuda önemli mesafeler kattığını ifade etti. Kütükcü, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın olağan üstü gayretleriyle son dönemde önemli çalışmalar yürütülüyor. Bir yandan sonuç veren petrol ve doğalgaz arama çalışmaları, bir yandan artan yenilenebilir enerji yatırımları ve sektördeki diğer tüm yerlileştirme çalışmaları ülkemizin enerji arz güvenliğini sağlamak adına son derece stratejik adımlar" dedi."OSB´LERDE GÜNEŞ PANELLERİNİ DAHA SIK GÖRÜR HALE GELDİK"Konuşmasında yenilenebilir enerjinin önemine de dikkat çeken Kütükcü, OSB´lerdeki yenilenebilir enerji yatırımlarının 1.119 MW´a ulaştığı bilgisini paylaştı. Kütükcü, şunları söyledi:"Geçtiğimiz ay itibariyle, ülkemizin 98 bin MW´ın üzerine çıkan elektrik enerjisi kurulu gücünün yüzde 64,8´i yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. Organize sanayi bölgelerimiz de özellikle son dönemde ülkemizin enerji haritasının çeşitlenmesine, yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarının artmasına katkı veriyor. Şu anda OSB´lerimizdeki yenilenebilir enerji yatırımlarının toplam kapasitesi 1.119 MW´a ulaştı. Bu yenilenebilir enerji santrallerinin; 643 MW´ını güneş enerjisi santralleri, 260 MW´ını jeotermal santralleri, 206 MW´ını biokütle, 10 MW´ını da rüzgar enerjisi santralleri oluşturuyor. Ayrıca, sanayicilerimizin özellikle çatı tipi GES projelerine yoğun bir talebi var. OSB´lerimizdeki fabrikaların çatılarında güneş panellerini daha sık görür hale geldik."Kütükcü, 300´ün üzerindeki fabrika ile 20 bin kişiye istihdam sağlayan Antalya OSB´de de GES kapasitesinin 10 MW´ı aştığını duyurarak, bu yatırımların hem Antalya´da hem de Türkiye genelinde artmaya devam edeceğini vurguladı.Avrupa Yeşil Mutabakatı ile dünyada düşük karbonlu ekonomiye geçiş trendinin hızlandığını ve OSB´leri bu döneme hazırlamak için OSBÜK olarak çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Kütükçü, "İklim dönüşümü, enerjide verimlilik, yenilenebilir enerji, dijitalleşme gibi kavramları artık çok daha fazla duyacağız, bu alanlara `gönüllü´ veya `zorunlu´ olarak çok daha büyük yatırımlar yapmak zorunda kalacağız. OSBÜK olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte organize sanayi bölgelerimizi bu yakın geleceğe hazırlamak için "Yeşil OSB" ismini verdiğimiz önemli bir proje yürütüyoruz.  Yeşil OSB Projemizle; organize sanayi bölgelerimizi şu an için belirlenen 12 ön koşul ve 20 kriterde değerlendirilerek Yeşil OSB Sertifikası ile sertifikalandıracağız. Hedefimiz, bütün organize sanayi bölgelerimizi bu yeşil sertifika ile buluşturarak, hem düşük karbon üreten daha çevreci hale getirmek hem de uluslararası yatırım standartlarını daha da geliştirmek" diye konuştu.  DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya / Merkez
2021-10-13 14:00:37

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