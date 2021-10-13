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Boğulmak üzere olan turist cankurtaranın ipiyle hayata tutundu Riskli olduğu uyarısına aldırmadan denize giren Rus turist, boğulmaktan son anda kurtarıldı Rus turist, hayatını kurtaran cankurtarana sarılarak teşekkür etti

İHA

Boğulmak üzere olan turist cankurtaranın ipiyle hayata tutundu Riskli olduğu uyarısına aldırmadan denize giren Rus turist, boğulmaktan son anda kurtarıldı Rus turist, hayatını kurtaran cankurtarana sarılarak teşekkür etti

Antalya'nın Alanya ilçesi Damlataş Plajı açıklarında dalgalardan dolayı sarı bayrak dikilerek ‘riskli’ bölge ilan edilen yerde denize giren Rus turisti boğulmaktan cankurtaran kurtardı. Kıyıya çıkarılan Rus turist, hayatını kurtaran cankurtarana sarılarak teşekkür etti.
Alanya'nın Damlataş Plajı'nda saat 12.30 sıralarında denize giren 34 yaşındaki Rus turist Andrei Golovanov, 200 metre açıkta dalgaların arasında kaldı. Çevredeki vatandaşlar, açıkta çırpınan Rus turisti görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Aşırı dalgaya rağmen denize giren Rus turisti kurtarmak için bölgede bulunan cankurtaran Mümin Solmaz hemen paletlerini giyerek yanına aldığı iple denize atladı. Kısa bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren Rus turistin yanına giden cankurtaran, turisti kıyıya çıkarmayı başardı. Plajdaki turistler kıyıya çıkan cankurtaranı alkışladı. Rus turiste ilk müdahaleyi ise kıyıda bekleyen acil sağlık ekipleri yaptı. Kısa bir süre sonra kendine gelen Rus turist, hayatını kurtaran cankurtarana sarılarak teşekkür etti.

“Ağzından kan akıyordu”
Cankurtaran Mümin Solmaz, "Ben mavi bayrak plajında cankurtaran olarak görevliyim. Hatta bugün deniz dalgalı olduğu için sarı bayrak astım riskli diye. Ancak bir turist denize girmiş. Bana haber verdiler riske rağmen biri denize girdi diye. Ben yanına gittiğimde su yutmamıştı ancak panik yapmıştı. Ağzından kan akıyordu. Benim bölgem ileride. Kaymakamlık tarafından bana sadece mavi bayraklı plajda görev yapmam söylendi. Çünkü mesafe çok uzak ve tek kişinin bakması imkansız. Olayın geçtiği yer benim görev alanımda değil. O plajın da cankurtaranı var ancak onlar müdahale etmedi. Aslında onların müdahale etmesi gerekiyordu” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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