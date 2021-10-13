Kiralık villada kenevir yetiştiren 2 İranlıya gözaltı

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, kiraladıkları villada kenevir yetiştiren 2 İran uyruklu gözaltına alınırken, villadaki uyuşturucu maddelere el koyuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu O.S.P. ve H.G.'nin, Döşemealtı ilçesi Duacı Mahallesi'nde kiraladıkları villada kenevir yetiştirdikleri yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, villada yaptıkları aramada 101 kök kenevir bitkisi, daralı 1 kilo 300 gram skunk ve 2 hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan İranlı 2 şüpheli hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan işlem yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2021-10-13 16:09:03
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