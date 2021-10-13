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Başkan Böcek: “Antalya’nın karbon miktarını 2030 yılına kadar, yüzde 40 azaltma hedefindeyiz”

İHA

Başkan Böcek: “Antalya’nın karbon miktarını 2030 yılına kadar, yüzde 40 azaltma hedefindeyiz”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 14. Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’nın açılışına katıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yenilenebilir ve temiz enerji konularında büyük bir hassasiyetle çalıştığını belirten Başkan Böcek, “Hazırladığımız enerji tasarruf eylem planı ile Antalya’nın karbon miktarının 2030 yılına kadar, yüzde 40 azaltma hedefimize ilerliyoruz” dedi.
Türkiye’nin en büyük karma enerji etkinliği EIF 2021 başladı. 14. Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’nda Antalya Büyükşehir Belediyesi de stant açtı. Stantta Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin başta Güneş Enerji Santrali Projesi olmak üzere enerji tasarrufu ve temiz enerji ile ilgili projeleri sergileniyor.

“Antalya’nın enerji ihtiyacı artıyor”
Yerli ve yabancı birçok davetlinin katıldığı 14. Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’nın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’nın Türk turizminin, tarımın ve ticaretin yanı sıra aynı zamanda güneşin de başkenti olduğunu belirterek konukları selamladı. Başkan Böcek, artan nüfus, gelişen teknoloji ve aşırı tüketim nedeniyle enerji ihtiyacının dünya ve ülke genelinde olduğu gibi Antalya’da da her geçen gün arttığına dikkat çekti.

“Doğru enerji politikaları uygulamalıyız”
Başkan Böcek, Türkiye’nin de onayladığı Paris İklim Anlaşması’nı esas alan hedefleri sağlamanın son derece önemli olduğuna vurgu yaparak, “Enerjimizin yüzde 65’ini yurt dışından ithal etmekteyiz ve her geçen gün enerji maliyetleri artış göstermektedir. Ülkemizin uygulayacağı doğru enerji politikaları bizi daha güçlü, daha bağımsız bir ülke haline getirecek, halkımızın refahına büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

“21 milyon TL enerji desteği sağlandı”
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin İklim Değişikli ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü’nü ilk kuran belediyeler arasında olduğuna vurgu yapan Başkan Böcek, “9 güneş enerji santralimizde 6.4 megawatt kurulu güçte enerji üretiyoruz. Türkiye ilk olma özelliği taşıyan depolama güneş enerji santralimizde kendi enerjimizi üretiyoruz. 46 sulama kooperatifinin enerji ihtiyacının yüzde 70’ini karşılayarak, 20 bine yakın çiftçimize yardımcı olmaktayız. Son iki yılda 21 milyon TL enerji desteğinde bulunduk. 4 atık tesisimizde çöpten 40.3 megawatt kurulu güç ile enerji elde ederek, 130 bin konutun enerjisini karşılayacak üretim gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

“Akaryakıt kullanımında tasarruf”
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşımda elektrikli araçlar için şarj istasyonları, elektrikli toplu taşıma araçları, raylı sistemler, bisiklet yolları, akıllı trafik ışıkları gibi uygulamaları hayata geçirmeye devam ettiğini belirten Başkan Böcek, “Araç filomuzda hibrit, scooter ve elektrikli araç kullanmaya başladık. Bunları arttırmak için planlamalar yapıyoruz. Aldığımız bazı tedbirler ile belediye araçlarının akaryakıt kullanımında 2019 yılına oranla yüzde 33 azalım ile 2 buçuk yılda 49 milyon TL tasarruf sağladık. Çevre ve doğa dostu Antalya’da birçok projeyi hayata geçirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

“Yeşil enerji projeleri sergileniyor”
Antalya Büyükşehir Belediyesi fuara Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’nın Matchcup Projesi,Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Güneş Enerji Santrali ( GES ), Basınçlı Kapalı Sulama Tesisleri ve Kanal Temizliği projesi, Arıtılan suyun sulamada değerlendirilmesi, kuraklığa dayanıklı tıbbı aromatik bitkilerin yetiştirilmesinin yaygınlaştırılması, Park Bahçeler Daire Başkanlığı Kurakçıl Çim ve Bitkilerinin Üretimi, ASAT Enerji Yönetimi, Scada, Su Üretimi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı; Atık Yönetimi ve İşletmeler Şube Müdürlüğü, Atık Isı Geri Kazanım Projesi, İklim değişikliği ve temiz enerji şube müdürlüğü Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı ile katılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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