Vali Yazıcı: "Antalya’da eğitim kalitesini daha yükseğe çıkartacağız"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Çalıştayı Antalya Valisi Ersin Yazıcı Başkanlığında gerçekleştirildi. İl genelindeki eğitimöğretim alanında kalite ve niteliği daha da artırmak amacıyla yapılan toplantıda konuşan Vali Yazıcı, öncelikli hedeflerinin Antalya’da eğitim kalitesini daha da artırmak olduğunu söyledi.

Antalya genelinde eğitimöğretim alanında kalite ve niteliği artırmak amacıyla Akademik başarı, değerler eğitimi, sosyalkültürelsportif ve sanatsal faaliyetler ve okultoplumaile ilişkilerini temel alan “Eğitim Çalıştayı” Vali Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleştirildi. İl genelindeki birçok paydaşın katıldığı toplantıya Vali Yazıcı’nın yanı sıra Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, İlçe Kaymakamları, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Akademisyenler, Okul Müdürleri, Öğretmenler, Öğrenciler, Sendika temsilcileri ve veliler katıldı.



“Eğitime nasıl katkı sunabileceğimizi tartışacağız”

Çalıştayda konuşan Vali Yazıcı,“Eğitimle yatıp eğitimle kalkan biriyim. Meslek hayatım boyunca eğitime katkı sunmak adına hep gayret içerisinde oldum. Bu noktada eğitimi her şeyden önde tutuyorum. Şunu çok iyi biliyoruz ki; eğitime yapılan yatırım geleceğimize yaptığımız en büyük yatırımdır. Bugün de Antalya’nın gelecekteki eğitim sürecinde neler yapabileceğimizi, eğitime nasıl katkı sunabileceğimizi tartışacağız. Çalıştayımızın Antalya’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



“Okullarla ilgili iyi kötü ayrımı yapılmamalı”

Okulların başarı derecelerine göre sıralanmalarına karşı olduğunu belirten Vali Yazıcı, “Güzel şeyler yapılıyor yapılmaya da devam edecek. Ama şunu kabul etmiyorum. Bu şehirde şu ortaokullar iyi bu ortaokullar kötü. Buralarda Edirne’den, Erzurum’dan mezun olan öğretmenlerimiz görev yapıyor. Hepsi ayrı yerlerden mezun oluyor. 50’inci sırada gösterilen ortaokuldaki öğrencinin diğer arkadaşıyla ne farkı var? Ya da o mahallede yaşamak çocukları çok mu zeki yapıyor acaba ya da ailesi eğitimsiz, ekonomik durumu iyi olmadığı için çocuklar da 50’inci sırada gösterilen okula mı gidiyor? Sıralama sorunuyla alakalı burada tartışıp karar vereceğiz. Bu konuda çözüm üretmeye çalışacağız” diye konuştu.



“Mevzuata uygun öneriler geliştirelim”

Kamu gücünü kullanırken hukuksal dayanağın önemli olduğunu söyleyen Vali Yazıcı,“Bir işi yapabilmek için özellikle kamu gücü kullanabilmek için hukuksal dayanağımızın olması gerekiyor. Mevzuat diye tabir ettiğimiz hukuksal yapının bize izin vermesi gerekiyor. Ya da oradan izin almamız gerekiyor. Dolayısıyla yapacağımız tartışmalar sonucunda, Antalya eğitimine nasıl katkı sağlanır, eksiklikleri aksaklıkları nasıl düzeltilir, ne yaparsak bir parça ilerletiriz konusunda kararlar alalım. Antalya Valiliği’nin yetkisinde olan, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yetkisinde olan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ve okul idaresinin yetkisinde olan konuları öneriniz” şeklinde konuştu.



“Öğretmenlerimize güveniyorum”

Ülkemizin yetiştirdiği Türk öğretmenlerine her şartta ve her koşulda güvendiğini ve yanlarında olduğunu sözlerine ekleyen Vali Yazıcı, “İnsan kaynağımızla ilgili hiçbir şey söylemeye gerek yok. Ben, Türk öğretmenlerine güveniyorum. Hem de sonuna kadar güveniyorum. Ben bir köylü çocuğu olarak, özellikle 70’li 80’li 90’lı yıllarda bir öğretmenin köye gidip köyün çehresini değiştirdiği ile alakalı bir sürü hikâye biliyorum. Benim öğretmenimin başaramayacağı hiçbir şey yok. Öğretmenlerimiz imkânsız görünen birçok işi başardı. Burada alınan kararların uygulanması için de gerekli özveriyi göstereceklerine yürekten inanıyorum” diye konuştu.



“Önce insan olmak gerekli”

2019 verilerine göre Antalya’nın eğitim sıralamasında 24’üncü olduğunu belirten Vali Yazıcı,“Birinci sıraya akademik başarıyı koyduk ama her şey bundan ibaret değil. Çocuklarımız küçükken bütün anne babalar, hepsi hemen hemen çocuklarının doktor, mühendis olmasını istiyor. Fakat bu aynı anne baba 60 yaşını geçtikten sonra evlatlarının iyi bir insan olmasını istiyor. Ahlaklı ve kültürel değerlerine önem veren bireyler olmasını istiyor. Mühendis ya da başka bir meslek yapmasını önemsemiyor. Akademik başarı tabi ki de önceliğimiz. Bu konuda uğraşacağız ve gayret edeceğiz. Ama çok rica ediyorum. Her şeyin akademik başarı olmadığını lütfen aklınızda tutunuz. Çocuklarımızı bir takım değerlerle yetiştiremezsek mühendis de olsa vali de olsa bir önemi yok. Önce insan olmak gerekli” dedi.



“Ahlaki ve kültürel değerlerin verilmesi noktasında okulların önemi arttı”

Kadınların çalışma hayatında daha fazla rol almasıyla çocukların aileden aldığı ahlaki ve kültürel değerlerin artık okullarda daha fazla verildiğine değinen Vali Yazıcı, bu kapsamda okullara ve öğretmenlere büyük sorumluluklar düştüğünü ifade etti. Kültürel değerlerimizin toplumsal yaşantımız için önemini belirten Vali Yazıcı ,“Çocuklarımız ve gençlerimizde insani değerleri oluşturmalıyız. Biz bunu günümüzde artık okullarda yapmak zorundayız. Dolayısıyla belki önceden çocuğun eğitimi ve özellikle bir takım değerlerle ilgili öğreneceklerinin büyük çoğunu aileden alırken şimdi ise okuldan öğrenmekte. Çocuklarımız anasınıfı dahil ortalama 13 yıl boyunca eğitim alıyor. Bu süreç çocuklarımız için çok kıymetli” şeklinde konuştu.



“Her okulda okuma saati olmalı”

Çalıştay için bir isteğinin olduğunu belirten Vali Yazıcı, “Her ilçemizde, her okulumuzda okuma saatinin konulmasını istiyorum. Mensubu olduğumuz dinimizin de ilk emri oku. Bence iyi bir eğitimin temeli okumak. Gençlerimizde ve çocuklarımızda okuma bilincini aşılamalıyız. Okuma oranlarımızı arttırmalıyız. UNESCO tarafından yapılan bir araştırmaya göre Türkiye kitap okuma oranında 86’ncı sırada. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir ferdi olarak bu ayıbı kabul etmiyorum. İnşallah bu konuları ciddiyetle, samimiyetle tartışıp güzel sonuçlar çıkararak hep birlikte yola koyulup güzel işler yapacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

