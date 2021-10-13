Vali Yazıcı: "Antalya’da eğitim kalitesini daha yükseğe çıkartacağız"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Yazıcı: "Antalya’da eğitim kalitesini daha yükseğe çıkartacağız"

İHA

Vali Yazıcı: "Antalya’da eğitim kalitesini daha yükseğe çıkartacağız"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Çalıştayı Antalya Valisi Ersin Yazıcı Başkanlığında gerçekleştirildi. İl genelindeki eğitimöğretim alanında kalite ve niteliği daha da artırmak amacıyla yapılan toplantıda konuşan Vali Yazıcı, öncelikli hedeflerinin Antalya’da eğitim kalitesini daha da artırmak olduğunu söyledi.
Antalya genelinde eğitimöğretim alanında kalite ve niteliği artırmak amacıyla Akademik başarı, değerler eğitimi, sosyalkültürelsportif ve sanatsal faaliyetler ve okultoplumaile ilişkilerini temel alan “Eğitim Çalıştayı” Vali Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleştirildi. İl genelindeki birçok paydaşın katıldığı toplantıya Vali Yazıcı’nın yanı sıra Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, İlçe Kaymakamları, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Akademisyenler, Okul Müdürleri, Öğretmenler, Öğrenciler, Sendika temsilcileri ve veliler katıldı.

“Eğitime nasıl katkı sunabileceğimizi tartışacağız”
Çalıştayda konuşan Vali Yazıcı,“Eğitimle yatıp eğitimle kalkan biriyim. Meslek hayatım boyunca eğitime katkı sunmak adına hep gayret içerisinde oldum. Bu noktada eğitimi her şeyden önde tutuyorum. Şunu çok iyi biliyoruz ki; eğitime yapılan yatırım geleceğimize yaptığımız en büyük yatırımdır. Bugün de Antalya’nın gelecekteki eğitim sürecinde neler yapabileceğimizi, eğitime nasıl katkı sunabileceğimizi tartışacağız. Çalıştayımızın Antalya’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Okullarla ilgili iyi kötü ayrımı yapılmamalı”
Okulların başarı derecelerine göre sıralanmalarına karşı olduğunu belirten Vali Yazıcı, “Güzel şeyler yapılıyor yapılmaya da devam edecek. Ama şunu kabul etmiyorum. Bu şehirde şu ortaokullar iyi bu ortaokullar kötü. Buralarda Edirne’den, Erzurum’dan mezun olan öğretmenlerimiz görev yapıyor. Hepsi ayrı yerlerden mezun oluyor. 50’inci sırada gösterilen ortaokuldaki öğrencinin diğer arkadaşıyla ne farkı var? Ya da o mahallede yaşamak çocukları çok mu zeki yapıyor acaba ya da ailesi eğitimsiz, ekonomik durumu iyi olmadığı için çocuklar da 50’inci sırada gösterilen okula mı gidiyor? Sıralama sorunuyla alakalı burada tartışıp karar vereceğiz. Bu konuda çözüm üretmeye çalışacağız” diye konuştu.

“Mevzuata uygun öneriler geliştirelim”
Kamu gücünü kullanırken hukuksal dayanağın önemli olduğunu söyleyen Vali Yazıcı,“Bir işi yapabilmek için özellikle kamu gücü kullanabilmek için hukuksal dayanağımızın olması gerekiyor. Mevzuat diye tabir ettiğimiz hukuksal yapının bize izin vermesi gerekiyor. Ya da oradan izin almamız gerekiyor. Dolayısıyla yapacağımız tartışmalar sonucunda, Antalya eğitimine nasıl katkı sağlanır, eksiklikleri aksaklıkları nasıl düzeltilir, ne yaparsak bir parça ilerletiriz konusunda kararlar alalım. Antalya Valiliği’nin yetkisinde olan, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yetkisinde olan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ve okul idaresinin yetkisinde olan konuları öneriniz” şeklinde konuştu.

“Öğretmenlerimize güveniyorum”
Ülkemizin yetiştirdiği Türk öğretmenlerine her şartta ve her koşulda güvendiğini ve yanlarında olduğunu sözlerine ekleyen Vali Yazıcı, “İnsan kaynağımızla ilgili hiçbir şey söylemeye gerek yok. Ben, Türk öğretmenlerine güveniyorum. Hem de sonuna kadar güveniyorum. Ben bir köylü çocuğu olarak, özellikle 70’li 80’li 90’lı yıllarda bir öğretmenin köye gidip köyün çehresini değiştirdiği ile alakalı bir sürü hikâye biliyorum. Benim öğretmenimin başaramayacağı hiçbir şey yok. Öğretmenlerimiz imkânsız görünen birçok işi başardı. Burada alınan kararların uygulanması için de gerekli özveriyi göstereceklerine yürekten inanıyorum” diye konuştu.

“Önce insan olmak gerekli”
2019 verilerine göre Antalya’nın eğitim sıralamasında 24’üncü olduğunu belirten Vali Yazıcı,“Birinci sıraya akademik başarıyı koyduk ama her şey bundan ibaret değil. Çocuklarımız küçükken bütün anne babalar, hepsi hemen hemen çocuklarının doktor, mühendis olmasını istiyor. Fakat bu aynı anne baba 60 yaşını geçtikten sonra evlatlarının iyi bir insan olmasını istiyor. Ahlaklı ve kültürel değerlerine önem veren bireyler olmasını istiyor. Mühendis ya da başka bir meslek yapmasını önemsemiyor. Akademik başarı tabi ki de önceliğimiz. Bu konuda uğraşacağız ve gayret edeceğiz. Ama çok rica ediyorum. Her şeyin akademik başarı olmadığını lütfen aklınızda tutunuz. Çocuklarımızı bir takım değerlerle yetiştiremezsek mühendis de olsa vali de olsa bir önemi yok. Önce insan olmak gerekli” dedi.

“Ahlaki ve kültürel değerlerin verilmesi noktasında okulların önemi arttı”
Kadınların çalışma hayatında daha fazla rol almasıyla çocukların aileden aldığı ahlaki ve kültürel değerlerin artık okullarda daha fazla verildiğine değinen Vali Yazıcı, bu kapsamda okullara ve öğretmenlere büyük sorumluluklar düştüğünü ifade etti. Kültürel değerlerimizin toplumsal yaşantımız için önemini belirten Vali Yazıcı ,“Çocuklarımız ve gençlerimizde insani değerleri oluşturmalıyız. Biz bunu günümüzde artık okullarda yapmak zorundayız. Dolayısıyla belki önceden çocuğun eğitimi ve özellikle bir takım değerlerle ilgili öğreneceklerinin büyük çoğunu aileden alırken şimdi ise okuldan öğrenmekte. Çocuklarımız anasınıfı dahil ortalama 13 yıl boyunca eğitim alıyor. Bu süreç çocuklarımız için çok kıymetli” şeklinde konuştu.

“Her okulda okuma saati olmalı”
Çalıştay için bir isteğinin olduğunu belirten Vali Yazıcı, “Her ilçemizde, her okulumuzda okuma saatinin konulmasını istiyorum. Mensubu olduğumuz dinimizin de ilk emri oku. Bence iyi bir eğitimin temeli okumak. Gençlerimizde ve çocuklarımızda okuma bilincini aşılamalıyız. Okuma oranlarımızı arttırmalıyız. UNESCO tarafından yapılan bir araştırmaya göre Türkiye kitap okuma oranında 86’ncı sırada. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir ferdi olarak bu ayıbı kabul etmiyorum. İnşallah bu konuları ciddiyetle, samimiyetle tartışıp güzel sonuçlar çıkararak hep birlikte yola koyulup güzel işler yapacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da durdurulan araçtan 4 adet ruhsatsız tabanca çıktı
YEREL HABERLER Antalya'da durdurulan araçtan 4 adet ruhsatsız ...
Jandarma Likya Yolu'ndaki turistleri tahliye etti Jandarma, Kemer yangınında Likya Yolu'nda yürüyüş yapan 16 turisti güvenli bölgeye tahliye etti Jandarmanın bazı turistlerin çantalarını taşıdığı görüldü
YEREL HABERLER Jandarma Likya Yolu'ndaki turistleri tahliye ...
FTA Antalyaspor’da teknik ekip belli oldu
YEREL HABERLER FTA Antalyaspor’da teknik ekip belli oldu
Kaymakam Çimşit ve Sancaktar köprü inşaatını inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Çimşit ve Sancaktar köprü inşaatını inceledi
Kiralık villada kenevir yetiştiren 2 İranlıya gözaltı
YEREL HABERLER Kiralık villada kenevir yetiştiren 2 İranlıya gözaltı
Prof.Dr. Özdoğan," Her kadın ayda bir kez 5 dakika ayna karşısında memesini muayene etsin" Memorial Antalya Hastanesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında takılan pembe maske ile farkındalık mesajı verdi Memorial Sağlık Grubu Antalya Onkoloji Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan: "Dünya geneline bakıldığında 2.3 milyon her yıl yeni meme kanseri tanısı konuluyor, 685 bin kadınımız meme kanserinden yaşamını yitiriyor" "Ülkemizde ise neredeyse her yıl 25 bine yakın yeni kadınımız meme kanseri tanısı almaktadır" "Toplamda 2020 verilerine göre bakıldığında 233 bin kanser tanısı almıştır ülkemizdeki insanlarımız" "20 yaşından sonra her kadın, ayda bir kez 5 dakika aynanın karşısında memesini izlemeli"
YEREL HABERLER Prof.Dr. Özdoğan," Her kadın ayda bir kez 5 dakika ...
Başkan Böcek: “Antalya’nın karbon miktarını 2030 yılına kadar, yüzde 40 azaltma hedefindeyiz”
YEREL HABERLER Başkan Böcek: “Antalya’nın karbon miktarını 2030 ...
Ürettiği domatesin markette izini sürdü fiyatı görünce şok oldu 13 TL'ye seradan çıkardığı kokteyl domates markette 14.90 TL Kokteyl domates istanbul'da 23, Antalya'da 15 TL'ye tüketiciyle buluşuyor Üreticiden 13 TL’ye çıkan kokteyl domates markette 2-3 TL farkla satılıyor
YEREL HABERLER Ürettiği domatesin markette izini sürdü fiyatı ...
Hedef güneş enerjisi ile Türkiye'ye 3 bin 500 megavatlık güç eklemek Domino Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı ve Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek: “Amacımız Türkiye’nin yenilenebilir enerji portföyündeki yerini olumlu bir şekilde değiştirerek arttırmak” "Şu anda çatılarımızda çok ciddi bir potansiyelimiz var" 52 ülkeden katılımın olacağı 14. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı Antalya’da başladı
YEREL HABERLER Hedef güneş enerjisi ile Türkiye'ye 3 bin 500 ...
Yangınzede 384 üreticiye sulama borusu desteği
YEREL HABERLER Yangınzede 384 üreticiye sulama borusu desteği
Mobil Sağlık Merkezi Finike’de
YEREL HABERLER Mobil Sağlık Merkezi Finike’de
Antalya'da alevlerin üzerilerine geldiği ekiplerin zor anları Ekiplerin uzaklaşma anları cep telefonu kamerasına yansıdı Antalya Kemer'deki yangın kontrol altına alındı Yanan bölge havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Antalya'da alevlerin üzerilerine geldiği ekiplerin ...
Kumluca’da seranın plastik örtüsü yandı
YEREL HABERLER Kumluca’da seranın plastik örtüsü yandı
MATSO Başkanı Güngör: “Güçlü ve çeşitlenmiş bir kent ekonomisi için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER MATSO Başkanı Güngör: “Güçlü ve çeşitlenmiş bir kent ...
Boğulmak üzere olan turist cankurtaranın ipiyle hayata tutundu Riskli olduğu uyarısına aldırmadan denize giren Rus turist, boğulmaktan son anda kurtarıldı Rus turist, hayatını kurtaran cankurtarana sarılarak teşekkür etti
YEREL HABERLER Boğulmak üzere olan turist cankurtaranın ipiyle ...
Başkan Böcek:"“Üreten kadınlarımıza desteğimiz sürecek” Büyükşehir’den Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlaması
YEREL HABERLER Başkan Böcek:"“Üreten kadınlarımıza desteğimiz ...
AGC'de görev dağılımı yapıldı
YEREL HABERLER AGC'de görev dağılımı yapıldı
OSBÜK Başkanı Kütükcü: OSB´lere pozitif ayrımcılık yapılmasını talep ediyoruz
YEREL HABERLER OSBÜK Başkanı Kütükcü: OSB´lere pozitif ayrımcılık ...
Başkan Esen: “Çok sayıda ekibimiz söndürme çalışmalarına destek veriyor” Başkan Esen, orman yangını bölgesinde
YEREL HABERLER Başkan Esen: “Çok sayıda ekibimiz söndürme ...
Antalya'daki fuarlar, turist sayısını arttıracak
YEREL HABERLER Antalya'daki fuarlar, turist sayısını arttıracak
OSBÜK Başkanı Kütükcü, OSB’lere enerjide pozitif ayrımcılık istedi
YEREL HABERLER OSBÜK Başkanı Kütükcü, OSB’lere enerjide pozitif ...
Alanya Hasta ve Hasta Yakınları Tesisi yeniden hizmette
YEREL HABERLER Alanya Hasta ve Hasta Yakınları Tesisi yeniden ...
Üreticiden 13 TL’ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL’ye satılıyor Domates üreticisi Ali Kütük: “Ürünler az çıktığı için fiyatlar yüksek”
YEREL HABERLER Üreticiden 13 TL’ye çıkan kokteyl domates marketlerde ...
Kaleiçi Old Town Festivali başlıyor
YEREL HABERLER Kaleiçi Old Town Festivali başlıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.