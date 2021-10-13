Evin mutfağında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu

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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir apartmanın beşinci katındaki daire, mutfakta çıkan yangın nedeniyle büyük çapta hasar gördü. Evdeki çift ve köpekleri ise itfaiye ekiplerince evden çıkarıldı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Dutlubahce Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın beşinci katında çıktı. İrfanSeray Karabulut çiftinin kiracı olarak yaşadığı evin mutfağında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Karabulut çiftinin komşuları balkon kısmından alevlerin yükseldiğini görünce itfaiyeye haber verdi.

Yanan dairenin yaklaşık 100 metre uzağındaki Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye istasyonundan gelen 3 araçla yangına müdahale edildi. Merdiven yardımıyla balkon kısmından alevlere müdahale eden itfaiye erleri yangını kısa sürede söndürdü. Bu arada, Karabulut çifti ile köpekleri itfaiyenin yardımıyla daire kapısından çıkarıldı.

Yangının çıktığı dairede büyük çapta hasar meydana gelirken, mahalleli kısa süreli panik yaşadı. Yangını çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-10-13 23:02:47



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