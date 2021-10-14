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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

21 ülke 36 şehir festival için yemekte buluştu

İHA

21 ülke 36 şehir festival için yemekte buluştu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 21 ülkeden 36 şehri buluşturan Kaleiçi Old Toqn Festivali için Antalya’da bulunan konuk ülke heyetleri onuruna düzenlenen yemekte, “Kültür varlıkları, bize insanlığın bütün yolculuğunu anlatıyor. Kültür varlıkları geleceğimize ışık tutuyor. Kültürel mirasları geleceğe aktarmak hepimizin görevi. İşte bu festival bunun için var” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 6’ncısını gerçekleştireceği Kaleiçi Old Town Festivali için kente gelen konuk ülke heyetleri, Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal’ın ev sahipliğinde düzenlenen akşama yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan da katıldı. Başkan Uysal, gecede yaptığı konuşmada, Antalya ve bölgesinin antik çağda adının Pamfilya olduğunu hatırlattı. Başkan Uysal, “Pamfilya, ‘Çok farklı kültürlerin, çok farklı halkların kardeşlik içinde, barış içinde yaşadığı yer demek. Hepinize ‘Hoş geldiniz’ diyorum” şeklinde konuştu.
Bu yıl 6’nısı düzenledikleri Kaleiçi Old Town Festivali’yle 3 bin 500 yaşındaki Kaleiçi’nin 4 gün boyunca 200 etkinliğe ev sahipliği yapacağını kaydeden Başkan Uysal, “Kültür varlıkları, bize insanlığın bütün yolculuğunu anlatıyor. Kültür varlıkları geleceğimize ışık tutuyor. Kültürel mirasları geleceğe aktarmak hepimizin görevi. İşte bu festival bunun için var” diye konuştu.

“Katılımcı şehirler”
Kaleiçi Old Town Festivali’ne bu yıl, Polonya’dan Kobyka ve Zamosc, Romanya’dan Sibiu, Bosna Hersek’ten Jajce, Visoko ve Zavidovici, Çekya’dan Prag 6 ve Pribor, Almanya’dan Heusenstamm, Muggensturm ve Nürnberg, Pakistan’dan Karachi, Tunus’tan La Goulette, Arnavutluk’tan Pogradec ve Tiran, Transdinyester’den Bender, Hırvatistan’dan Biograd na Moru, Svetvincenat ve Lepoglava, Bulgaristan’dan Kazanlak, KKTC’den Girne ve Lefkoşa, Ukrayna’dan Khmelnytskyi, Sumy, KamianetsPodilskiy, Mykolaiv ve Pechersk, Rusya’dan RostovonDon ve Yaroslavl, Litvanya’dan Panevezys, Belçika’dan Brugge, Slovenya’dan Kranj, Moldova’dan Komrat, Macaristan’dan Zigetvar, Slovakya’dan Levoca, İtalya’dan Gradara katılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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