MATSO Başkanı Güngör: “Manavgat OSB kent ekonomisine ivme kazandıracak”

Manavgat OSB Müteşebbis Heyeti Ekim Ayı Olağan Toplantısında konuşan MATSO ve Manavgat OSB Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat OSB’nin faaliyete geçmesi ile tarım, turizm ve sanayi başta olmak üzere kent ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağını söyledi.



Manavgat Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Ekim Ayı Olağan Toplantısı MATSO Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda önceki dönem Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit’in tayininin çıkması nedeniyle boşalan OSB Müteşebbis Heyet Başkanlığına katılımcıların oybirliği ile Manavgat Kaymakamı Abdülkadir Demir seçildi. Gündem maddeleri görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.



Toplantıda konuşan Demir, Manavgat OSB’nin MATSO ve Manavgatlılar tarafından uzun yıllar yapılan çalışmalar sonucu kurulduğunu belirterek OSB’nin tam olarak faaliyete geçmesi ile ilçe ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağını söyledi.

Demir, “Burada Manavgat olarak OSB’yi kurarak güzel bir başlangıç yapmışsınız. Manavgat OSB’nin kurulmasında büyük emekleri olan ve her gittiğimiz yerde yaptığı hizmetlerle takdirle yad edilen önceki dönem Başkanımız Ahmet Boztaş’a Allahtan rahmet diliyorum. Hizmetleri kaldığı yerden aynı şekilde yeni başkanımız ve müteşebbis heyetimizle birlikte sürdürüyoruz. Sizlerle birlikte güzel hizmetlere imza atmak istiyoruz” dedi.



“Ortak akla önem veriyoruz”

İstişarelere önem verdiklerini kaydeden Kaymakam Demir, Manavgat için ne gerekiyorsa el birliği yapmak istediklerini söyledi. Manavgat için ortak kısa orta ve uzun vadede herkesçe uygun görülen projeler yaparak ortak akılla hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapan Kaymakam Abdulkadir Demir, “ Her şeyin en güzeli en iyisi ve en doğrusu mümkün. Buda ortak akılla mümkün. Manavgat’ın ihtiyacı olan ve yapılması gerekenler konusunda iyi bir fizibilite yaparak güzel hizmetler yapmak istiyoruz” diye konuştu. Manavgat ekonomisinin iki önemli başat sektörünün olduğuna vurgu yapan Başkan Güngör, “Bunlardan birisi turizm diğeri de son zamanlarda gelişme gösteren tarım” ifadelerini kullandı.



“Tarımda ürünler işlenecek turizmde kaliteli ürün daha da ucuza alınacak”

Manavgat OSB’nin tam olarak faaliyete geçmesi ve iş sahalarının kurulması ile her iki sektörü de bulunduğu noktadan daha da yukarı taşıyacağını ifade eden Başkan Güngör, tarımda ürünlerin işlenmesi için kurulacak tesisler ile turizme daha kaliteli ürünün daha da ucuza temin edileceğini söyledi.

Güngör, “Turizmde müthiş bir tüketim potansiyeli olmasına rağmen daha önce OSB olmağı için birçok ürün işlenemiyordu. Buda yeterli tesisleşme olmadığı için birçok ürün tedarikçi firmalar tarafından dışarıdan temin ediliyor. OSB’nin tam olarak faaliyete geçmesi ve tesislerin kurulması ile bu pazara ve ilçe ekonomisine katkı sağlayacak bir boyut kazandırılacaktır. Buda üretim ulaşım maliyetini ortadan kaldıracağı için turizm sektörü de daha ucuza mal satın alabilecektir. Tarımda ise ürünlerin işleneceği fabrikalarda tesislerin olmaması sebebiyle tarım ürünleri işlenmeden piyasaya sürüldüğü için nerdeyse maliyetine satılmaktadır. OSB ile birlikte tarım ürünlerinin işlenerek piyasaya sürme şansı doğacaktır. Bu şekilde hem turizmin hem tarımın potansiyelini hesaplayarak kurduğumuz OSB Manavgat’ımızın gelişmesine ve ekonomisine çok ciddi bir ivme kazandıracaktır” diye konuştu.

