OSB Teknik Koleji misafirlerini ağırlıyor

Antalya OSB Teknik Koleji hizmete açıldığı ilk bir ayda çok sayıda misafire ev sahipliği yaptı.



Antalya’nın ilk ve tek tam burslu, özel mesleki eğitim veren okulu olan Antalya OSB Teknik Koleji, görücüye çıktı. Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ev sahipliğinde düzenlenen inceleme ve tanıtım gezileri kapsamında Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükçü, Döşemealtı Kaymakamı Nuri Özder, Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçen, Antalya Organize Sanayi İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Erdal Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, Genç Organize Sanayi Derneği (GOSD) Başkanı Ali Başar Ayan ve yönetim kurulu üyeleri ile Bölge sanayicilerinden oluşan kalabalık bir heyet farklı günlerde okulda konuk edilip okulun genel yapısı, öğrencilere sunulan imkanlar ve verilen eğitimler hakkında bilgilendirildi.



“Kalifiye eleman sıkıntısına son”

Ziyaretler okulda eğitimin sürdüğü zaman dilimlerinde gerçekleşirken konuklar bu sayede öğrenciler ve öğretmenler ile sohbet etme şansını da yakaladı. Özellikle atölye ziyaretlerinde detaylı incelemelerde bulunan sanayiciler, öğrencilerin mesleki eğitimlerinde kullanılacak makine ve ekipmanın teknolojik bakımdan kendi fabrikalarında bulunan makinelerden daha üst seviyede olduğunu belirtti. Döşemealtı Kaymakamı Nuri Özder ve Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçen ilçeye bu kalitede bir okul kazandırdıkları için Başkan Bahar ve ekibine teşekkür etti. OSİAD Başkanı Erdal Kılıç Antalya OSB Teknik Koleji’nden mezun olan gençleri istihdam etmek için sabırsızlandıklarını ifade ederken, GOSD Başkanı Ali Başar Ayan ise Bölge firmalarının en büyük sorunlarından biri olan kalifiye eleman sıkıntısının Antalya OSB Teknik Koleji ile son bulacağına inandıklarını söyledi.



“Üreten Türkiye’nin geleceği”

Antalya OSB Teknik Koleji içerisinde yer alan derslik ve atölyeleri ziyaret eden OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü, bir süre öğrencilerle sohbet edip okul hakkındaki düşüncelerini sordu. Kütükçü mesleki eğitimin önemine değinerek öğrencilere “Sizler bizim, üreten Türkiye’nin geleceğisiniz” mesajı verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.