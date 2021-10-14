Kepez’e 8'inci kütüphane

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Kepez Belediyesi, Cumhuriyet’in 100.yılı için yatırım programına aldığı 16 kütüphane arasında yer alan Orhangazi Kütüphanesi’ni 15 Ekim’de kitapseverlerle buluşturuyor.

Kepez Belediyesi, ilçenin dört bir yanını kütüphanelerle donatmaya devam ediyor. Cumhuriyet’in 100.yılının kutlanacağı 2023’te 16 kütüphane açmayı hedefleyen Kepez Belediyesi, sekizinci kütüphaneyi açılışa hazır hale getirdi. Kepez Belediyesi, ilçenin 8’nci kütüphanesini Orhan Gazi Semt Konağı’nda açıyor. İlçenin 8. kütüphanesinin açılışı 15 Ekim Cuma günü saat 18.00’da gerçekleştirilecek. Ders çalışma ve kitap okuma alanlarının bulunduğu kütüphane 5 bin kitapla kapılarını kitapseverlere aralayacak.

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