Kristal Elmas ödülü Döşemealtı’nda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kristal Elmas ödülü Döşemealtı’nda

İHA

Kristal Elmas ödülü Döşemealtı’nda

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’in vizyon projeleri arasında bulunan 100 yataklı Döşemealtı Termessos Hastanesi, Uluslararası Kristal Elmas ödülüne layık görüldü.
Hayata geçirdiği projelerle Döşemealtı’na katkı sağlayan Belediye Başkanı Turgay Genç’e bir ödül de İstanbul’dan geldi. Daha önce bir çok dalda bir çok projesiyle ödül alan Başkan Genç, 2021 Uluslararası Kristal Elmas Ödülleri’nde “Döşemealtı Termessos” hastanesi projesi ile büyük bir gurur daha yaşadı.
İstanbul Ataşehir’de düzenlenen gecede iş, siyaset, sanat ve spor dünyasının bir çok başarılı ismi bir araya geldi. Kırmızı Halıdan geçen Başkan Genç ile sunucumanken Ece Gürsel’e röportaj vererek hem hastane projesini hemde ilçede hayata geçirilen vizyon projeler ve kültürel zenginlikleri anlattı. Sunuculuğunu Burcu Esmersoy ve Ceyhun Yılmaz’ın yaptığı törende ödülünü alan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç dakikalarca ayakta alkışlandı.
"İhtiyaç hastaneydi"
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, gecede iki ayrı mutluluğu bir arada yaşadı. Genç, hem Kristal Elmas ödülünü almanın gururunu üstlenirken hem de aynı zamanda doğum günü sevinci yaşadı.
Başkan Genç ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada ise şunları söyledi: “Döşemealtı tarihiyle, doğasıyla, kültürel zenginlikleriyle Antalya’nın yeni yaşam alanı. Görevde olduğum 2 dönemde bir çok projeye imza atmış ve bir çok ödül almıştım ama bu ödül benim için çok daha özel ve önemli. Çünkü bir ilki başarmıştık. Bölgemizde yaptığımız anketlerde ilk sırada ihtiyaç tam teşekküllü bir hastaneydi. Yerel yönetim olarak görevimiz olmamasına rağmen bize düşen vatandaşımızın bu beklentilerini karşılamaktı. Bütün ekibimizle büyük bir özveriyle çalışarak 100 yataklı hastaneyi ilçemize kazandırdık. Son 1.5 yıldır yaşadığımız pandemi döneminde ne kadar doğru bir proje olduğu ortaya çıktı. Benim için çok özel ve anlamlı bu ödüle layık gördüğünüz için ben tekrar teşekkür ediyorum. Tüm Döşemealtı halkı adına bu ödülü alıyorum, herkese saygılar sunuyorum” diye konuştu.
Gece sanatçı Demet Akalın’ın verdiği eşsiz konserle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kepez’e 8'inci kütüphane
YEREL HABERLER Kepez’e 8'inci kütüphane
Polisten kaçarken hafif ticari araç çarptı
YEREL HABERLER Polisten kaçarken hafif ticari araç çarptı
Turizm kenti Antalya'ya hafta sonu 77 bin turist giriş yapıyor
YEREL HABERLER Turizm kenti Antalya'ya hafta sonu 77 bin turist ...
Zincirleme kazada kamyonda can pazarı Kamyon içinde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Zincirleme kazada kamyonda can pazarı Kamyon içinde ...
Yaşlı adam zeytin toplamak için çıktığı merdivenden düştü
YEREL HABERLER Yaşlı adam zeytin toplamak için çıktığı merdivenden ...
'İntihar etti' denilen polis memuru Sultan'ın erkek arkadaşına cinayetten 25 yıl hapis/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER 'İntihar etti' denilen polis memuru Sultan'ın erkek ...
Tatile geldiği Antalya'da, 6'ncı kattan düşen Kırgız genç ağır yaralandı
YEREL HABERLER Tatile geldiği Antalya'da, 6'ncı kattan düşen Kırgız ...
Kırgız gencin 7’nci kattan düşüşü güvenlik kamerasında Apartmanın penceresinden beton zemine düşen 20 yaşındaki Kırgız genç, ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kırgız gencin 7’nci kattan düşüşü güvenlik ...
Acemi hırsız, çevre esnafından yardım isteyince yakayı ele verdi Kilitli motosikleti çalmak istedi, kilidini açmasını istediği esnaf polis ihbarda bulundu Şahıs motosiklet ile 500 metre ileride yakalandı Motosiklet 21 yıl öncesine annesi tarafından hediye edilen sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Acemi hırsız, çevre esnafından yardım isteyince ...
Korkuteli'de jandarma, traktör sürücülerine reflektör dağıttı
YEREL HABERLER Korkuteli'de jandarma, traktör sürücülerine reflektör ...
Korkuteli MYO'ya yeni müdür atandı
YEREL HABERLER Korkuteli MYO'ya yeni müdür atandı
Başkan Esen: “Derdimiz, vatandaşın ‘verdiğimiz oy da vergi de helal olsun’ demesi”
YEREL HABERLER Başkan Esen: “Derdimiz, vatandaşın ‘verdiğimiz oy da ...
Manavgat’ta huzur ve güven uygulaması 58 araç sürücüsüne 21 bin 174 TL ceza
YEREL HABERLER Manavgat’ta huzur ve güven uygulaması 58 araç ...
Adacıkta mahsur kalan yavru köpek bulunamadı
YEREL HABERLER Adacıkta mahsur kalan yavru köpek bulunamadı
'İntihar etti' denilen polis memuru Sultan'ın erkek arkadaşına cinayetten 25 yıl hapis
YEREL HABERLER 'İntihar etti' denilen polis memuru Sultan'ın erkek ...
Kepez’in 2022 tahmini bütçesi 575 milyon TL
YEREL HABERLER Kepez’in 2022 tahmini bütçesi 575 milyon TL
Kadın çiftçiler sorunlarını anlattı: “Biz yoksak tarım da yok”
YEREL HABERLER Kadın çiftçiler sorunlarını anlattı: “Biz yoksak ...
OSB Teknik Koleji misafirlerini ağırlıyor
YEREL HABERLER OSB Teknik Koleji misafirlerini ağırlıyor
Rektör Yardımcısı Toker: “Hedefimiz tüm öğrencilerin eğitim imkanlarından eşit yararlanabilmesi”
YEREL HABERLER Rektör Yardımcısı Toker: “Hedefimiz tüm öğrencilerin ...
MATSO Başkanı Güngör: “Manavgat OSB kent ekonomisine ivme kazandıracak”
YEREL HABERLER MATSO Başkanı Güngör: “Manavgat OSB kent ekonomisine ...
UMKE'nin 'termal kameralı kuşu', kayıpları dakikalar içinde buluyor
YEREL HABERLER UMKE'nin 'termal kameralı kuşu', kayıpları dakikalar ...
Antalyaspor Başkanı Çetin: "Sivas'a puan almaya gidiyoruz"
YEREL HABERLER Antalyaspor Başkanı Çetin: "Sivas'a puan almaya ...
MATSO Başkanı Güngör, Avrupalı öğretmenlere Manavgat iş dünyasını anlattı
YEREL HABERLER MATSO Başkanı Güngör, Avrupalı öğretmenlere Manavgat ...
Muratpaşa, Fenerbahçe Terrazzo’yla karşılaşacak
YEREL HABERLER Muratpaşa, Fenerbahçe Terrazzo’yla karşılaşacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.