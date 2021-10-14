Kumluca’da meme kanseri farkındalık etkinliği

131 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayı kapsamında, Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Kumluca İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile etkinlik düzenlendi.

Hemşirelik Bölümü öğrencileri Kumluca Cumhuriyet Meydanı’ndatoplumu meme kanseri konusunda bilgilendirdi. Öğrenciler topluma meme kanserinin nedenleri, belirtileri, korunma ve erken teşhis yöntemleri konusunda bilgi verdi, meme kanseri riski bulunan kadınları ise kanser tarama aracına yönlendirdi. Öğrenciler her yıl toplumda özellikle kadınlarda farkındalık oluşturmak için bu etkinliği yapmaya çalıştıklarını ve çok yararlı olduğunu düşündüklerini, böyle bir etkinlikte bulundukları için mutlu olduklarını ifade ettiler. Öğrenciler topluma meme kanseri ile ilgili bilgilendirme mesajlarının yer aldığı broşürler dağıttı ve meme kanseri farkındalık göstergesi olarak pembe kurdele taktı.

Etkinliğin yürütücüsü Doç.Dr. Gamze Teskereci erken teşhiste en önemli faktörün meme kanseri konusunda toplumun bilinçlendirilmesi olduğuna vurgu yaptı.

Etkinlik kapsamında Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 14 Ekim’de ilçeye tahsis edilen kanser tarama aracında, İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından 4069 yaş arası kadınlara mamografi çekimi, 3065 yaş arası kadınlara HPVsmear testi, 5070 yaş kadın ve erkeklere gaitada gizli kan taraması yapıldı. Kumluca İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Çiftçi, Meme kanserinin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu belirtti.

"İki yılda bir mamografi çektirin"

Özellikle covid19 pandemisi nedeniyle son iki yıl içerisinde kadınların düzenli tarama ve takiplerini yaptırmamaya başladıklarını ve bu durumunda erken tanılamada sıkıntıya yol açtığını ifade eden Çiftçi, Meme kanserinde erken teşhis için kadınlara düzenli olarak kendi kendine meme muayenesi yapmalarını, sağlık personeline meme muayenesi yaptırmalarını ve mamografi çektirmelerini önerdi. 20 yaş üstü kadınların; ayda bir kez kendi kendine meme muayenesi yapması ve iki yılda bir kez doktora meme muayenesi yaptırması gerektiğine dikkati çeken Çiftçi, 40 yaş üstü kadınların iki yılda bir kez mamografi çektirmelerini önerdi.

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