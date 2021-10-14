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Başkan Yücel, ALKÜ Gençlik Hizmetleri Birimi'ndeki çalışmaları inceledi

İHA

Başkan Yücel, ALKÜ Gençlik Hizmetleri Birimi'ndeki çalışmaları inceledi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi’nin Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) içerisine öğrencilerin faydalanabileceği birçok hizmet içeren Gençlik Hizmetleri Birimini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.
Başkan Yücel, eğitime ve yeni nesle verdiği önemle hizmete geçirdiği Alanya Belediyesi ALKÜ Gençlik Hizmetleri Birimi’ni ziyaret etti. Başkan Yücel’in özel projelerinden olan Gençlik Hizmetleri Birimi, yeni eğitim sezonunun açılmasıyla birlikte ALKÜ’lü ve AHEP’li öğrencilere hizmet vermeye başladı. ALKÜ Rektörü Ekrem Kalan da Başkan Yücel’e ziyareti esnasında eşlik etti.
Alanya Belediyesi Gençlik Hizmetleri Birimi üniversite öğrencilerinin hayatını kolaylaştıracak birçok hizmet veriliyor.
Alanya Belediyesi Gençlik Hizmetleri Birimi’nin yürüttüğü Kampüs Alanya Mobil Uygulaması’yla gençlere birçok avantaj sağlanıyor. Alanya Belediyesi’nin öğrenci dostu Alanya projesi kapsamında hayata geçirilen “Kampüs Alanya” mobil uygulamasıyla öğrenciler esnafla buluşacak ve öğrencilerin işletmelerden indirimli yararlanmasını sağlanacak. Aynı zamanda öğrencilerin Alanya’da yaşayacakları hayatı kolaylaştıracak ve güzelleştirecek birçok kısa yol mobil uygulamanın içinde yer alıyor.
"Ücretsiz çamaşırhane servisi"
ALKÜ yerleşkesinin içerisinde yer alan Alanya Belediyesi Gençlik Hizmetleri Birimi içerisinde öğrencilere ücretsiz olarak çamaşırhane hizmeti sunarken öğrenci meclisi çalışmaları, staj imkanları, gönüllülük çalışmaları istihdam kolaylıklarının sağlanması gibi birçok konuda destek sağlanıyor.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, öğrencilerin ulaşım konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtmesi üzerine 27 kişilik belediye otobüsünü devreye soktu. Servis aracı her 15 dakikada bir Kestel ALKÜ kavşağından ALKÜ Tıp Fakültesi kavşağına kadar sefer yaparak öğrencilerin üniversiteye ulaşımını sağlıyor.
"Kampüs Alanya"
Alanya Belediyesi Gençlik Hizmetleri Birimi hakkında bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Birimimizde ihtiyaç sahibi öğrencilere burs ve sosyal yardım faaliyetleri oluşturmak, üniversite yerleşkesi etrafında ve içinde ücretsiz servis hizmeti vermek, ulaşım, restoran, kafe, konaklama, sağlık ve market gibi çeşitli indirimlerin sağlanabilmesi için öğrencilere “Kampüs Alanya” uygulaması ile destek sağlamak, üniversitede okuyan öğrencilerin kişisel gelişimini arttırmaya yönelik sanatsal, kültürel, sportif kursları ücretsiz açmak, eğitim seminerleri düzenlemek, ulusal ve uluslararası kültürel gezi organizasyonları düzenlemek gibi birçok hizmetimiz yer alıyor” dedi.
Öğrencilere fayda sağlayacak bütün projelerde paydaş olacaklarını vurgulayan Başkan Yücel; “Alanya Belediyesi olarak öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Öğrenci dostu Alanya misyonuyla hayata geçirdiğimiz Gençlik Hizmetleri Birimi de bu çalışmalar kapsamında yer alıyor. Projelerimizle gençlerimizin her daim yanlarında olacağız.” dedi.

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