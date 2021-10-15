Manavgat'ta okul, park ve metruk binalara uyuşturucu operasyonu Narkotik köpeği Pars, şüpheli araçları didik didik aradı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, okul, park ve metruk binalara yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğine bağlı ekipler, sorumluluk bölgelerindeki okul, park, bahçe ve metruk binalara yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Narkotik köpeği Pars'ın da katıldığı operasyonda, uyuşturucu madde kullandığı ve bulundurduğu belirlenen 3 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada bir miktar kubar esrar ve 1,42 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca şüphe üzerine durdurulan ve GBT sorgulaması yapılan 2 kişinin kullanmak için uyuşturucu madde satın almak ve kasten yaralama suçlarından arandığı belirlendi.

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