Kepez’de sokak oyunlarını okullara taşınıyor

Kepez Belediyesi, öğrencilerin sosyal gelişimlerini hızlandırmak için sokak oyunlarını okullara taşıyor.



Eğitim ve öğretimi daha renkli hala getirebilmek için Sokak Oyunlarını okul bahçelerine taşıyan Kepez Belediyesi, ilk ve orta dereceli okulların bahçelerinde oyun çizimlerine devam ediyor. Kepez Belediyesi, öğrencilerin derslerine olan ilgisini ve sosyal ilişkilerini arttırmak amacıyla, sokak oyunlarını dersleriyle uyumlu hale getiriyor. Sokak oyunlarında, Türkçe ve Matematik ders içerikleri kullanılarak oyunlar daha öğretici hale getiriliyor. İlçede hizmet veren büyük okullardan biri olan General Şadi Çetinkaya İlkokulu, proje kapsamında öğrencilere hem eğitimi hem de sokak oyunları birlikte sunuyor.



“Sokak oyunları çocukların gelişimine katkı sağlıyor”

Kepez Belediyesi tarafından Nebi General Şadi Çetinkaya İlkokulu bahçesine, çocukların zeka gelişimi, birlik ve beraberlik duygularını geliştirecek oyunlar çizildi. Çocukların gelişimine katkı sağlayan sokak oyunları, çocukların sorumluluk sahibi olmasına ve rekabet duygusunun gelişimine katkı sağlıyor. Öğrencilerin sosyal ilişlerini düzenleyen ve arkadaşlık bağlarını kuvvetlendiren sokak oyunları, teneffüslerde öğrencilerin ilgi odağı oldu. Eğitimi daha eğlenceli hale getiren oyunlar, 10’ar dakikalık teneffüsleri de eğitim alanına dönüştürüyor.



“Okul tatil günlerinde de öğrencilerin durağı oluyor”

Okul bahçesindeki çizimler sadece okul günleri değil, tatil günlerinde de öğrencilerin ilgi odağı oluyor. Sokak oyunları, eğitimi daha eğlenceli hale getirerek, öğrencilerin okul ile ilişkilerini güçlendiriyor. Hafta sonları okul bahçesindeki oyunlara gitmeyi arzulayan öğrenciler, okula pozitif duygular beslemesine yardımcı oluyor.

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