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Kaleiçi Old Town Festivali başladı 21 ülkeden 36 şehrin katılımıyla gerçekleşen festival açılışı renkli görüntülere sahne oldu

İHA

Kaleiçi Old Town Festivali başladı 21 ülkeden 36 şehrin katılımıyla gerçekleşen festival açılışı renkli görüntülere sahne oldu

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin 6’ncısını gerçekleştirdiği Kaleiçi Old Town Festivali, Kaleiçi’nin surları boyunca uzanan Atatürk Caddesi’nden başlayıp antik kentin sokaklarında devam eden kortejiyle başladı. 21 ülkeden 36 şehrin katılımıyla gerçekleşen festivalin açılışı birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

Muratpaşa Belediyesi’nin, Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi’nde düzenlendiği Kaleiçi Old Town Festivali’nin 6’ncısı, birbirinden renkli görüntülere sahne olan geleneksel kortejiyle başladı. Bu yıl 21 ülkeden 36 şehrin katılımıyla düzenlenen festivalin açılış kortejine Belediye Başkanı Ümit Uysal eşi Ümran Uysal’la birlikte katılırken konuk ülke heyetleri de kortejde yer aldı.
Festival Bandosu eşliğinde tarihi kent merkezini saran surlar boyunca uzanan Atatürk Caddesi’nde devam eden korteje vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Festival kortejinde yer alan jonglörler, tahta bacak gösterileri, canlı heykel performansları ve diğer gösteri gruplarının performansları büyük beğeni topladı. Kaleiçi Old Town Festival korteji, Kaleiçi’nin en görkemli yapılarından tarihi Üç Kapılardan antik kente giriş yaptı. Kaleiçi’nde festival coşkusu, yaşayan antik kentin sokaklarında devam ederken kortej, Kaleiçi Old Town Festivali’nin ana etkinlik alanı miradorda sona erdi.

6. Kaleiçi Old Town Festivali’nin açılış gecesinde siyasi parti temsilcileri, Antalya’da görev yapan konsoloslar, ateşeler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, belediye meclis üyeleri katıldı.
Başkan Uysal, gecede yaptığı konuşmada, sadece denizi, kumu güneşi değil kültürel varlıkları da dünyayla paylaşmak için 6 yıl önce çalışmaya başladıklarını söyledi. Antalya’nın sahip olduğu kültürel varlıklar arasında Kaleiçi’nin ayrı bir yeri olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, “Yaşayan antik kenti olan bütün kentlerle buluşmalıyız ve birlikte gelecek kuşaklara aktarmalıyız’ dedik. Bu festival, 6 yıl önce böyle doğdu” dedi. Yıllar içinde yaşayan antik kenti bulunan 500 şehirden oluşan bir ağa sahip olduklarını dile getiren Başkan Uysal, pandemi öncesi 48 şehri Kaleiçi’nde ağırladıklarını, pandemi döneminde online gerçekleşen festivalin ardından bu yıl 36 şehri misafir ettiklerini söyledi.

Kaleiçi Old Town Festivali’yle, yaşan antik kentin sanat ve kültürel etkinliklere dolu bir dört gün yaşayacağını belirten Başkan Uysal, “İçinde yaşadığımız bu varlık bütün insanlığın ortak malıdır. Bunu koruyup gelecek kuşaklara aktarmak bizim görevimizdir” dedi. Başkan Uysal, konuşmasın sonunda Nazım Hikmet Ran’ın “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşcesine” dizelerini okuyarak “Bütün dünyayla paylaşmak istediğimiz mesaj, en büyük tutkumuz ve amacımız bu” dedi. Başkan Uysal’ın konuşmasının ardından festival, Barcelona Gipsy Balkan Orchestra konseriyle devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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