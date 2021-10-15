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Kepez’in iki yakasını 5 yeni köprü buluşturdu

İHA

Kepez Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) kanalının iki yakası arasındaki ulaşım sorununu çözmek amacıyla yatırım programına aldığı 5 adet köprünün yapımını tamamladı. Başkan Hakan Tütüncü, 5 yeni köprü ile kanalın iki yakasındaki mahalleleri birbirine bağladıklarını söyledi.

Kepez’in iki yakasını 5 yeni köprü buluşturdu

Kepez Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) kanalının iki yakası arasındaki ulaşım sorununu çözmek amacıyla yatırım programına aldığı 5 adet köprünün yapımını tamamladı. Başkan Hakan Tütüncü, 5 yeni köprü ile kanalın iki yakasındaki mahalleleri birbirine bağladıklarını söyledi.
Kepez Belediyesi, ilçenin batısındaki Ünsal Mahallesi’nde başlayan ve birçok mahalleden geçerek doğudaki Düden Şelalesi’ne dökülen DSİ su kanalının üzerine 5 adet beton köprü inşa etti. Köprülerle, su kanalının her iki yakası arasında açılan imar yolları birbirine bağlandı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, Fevzi Çakmak ile Kuzeyyaka mahallelerini birbirine bağlayan Şelale Caddesi’ndeki 20 metre genişliğindeki köprüyü inceledi.
Bereketli bir hizmet yılı geçirdiklerinin atını çizen Başkan Hakan Tütüncü, “Biz her yıl hizmette kendimizle yarışıyoruz. Kendimizle de yarışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Kepez’e 5 köprü”
Başkan Tütüncü, DSİ su kanalının üzerine bu yıl 5 adet köprü inşa ettiklerini belirterek, “Ekibimiz, 2021 yılında üzerinde DSİ kanalının üzerini tam 5 kez geçmeyi başardı. 5 tane yeni köprü yaptık. Yani kanalın her iki tarafındaki mahalleleri birbirine bağladık. Dolayısıyla araç trafiğini her iki tarafa daha rahat aktarabilme imkanına kavuştuk. Bu köprüler aynı zamanda yeni yaptığımız imar yollarının birbirine bağlanması, şehir içi trafiğinin rahatlaması ve mahallelerimizin değer kazanması noktasında da önemli bir yatırım oldu. Bu önemli çalışmalarımızı en güzel şekilde devam ettireceğiz. DSİ kanalının üzerine kurduğumuz 5 yeni köprünün hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“İmar yolları buluştu”
Fen İşleri Müdürlüğü, kanala komşu olan ve mülkiyet ile imara ilişkin sorunları çözülen Santral, Ünsal, Erenköy, Kütükçü ve Fevzi Çakmak mahallelerinde geçtiğimiz yıllarda birçok imar yolunu ulaşıma kazandırmıştı. Açılan bu yollar, DSİ kanalının üzerine yeni köprülerin yapılması ihtiyacını ortaya çıkardı.
Fen İşleri Müdürlüğü, bu ihtiyacı karşılamak için de, DSİ kanalının üzerine 5 köprü inşa etti.
Yapılan köprülerle, Santral Mahallesi 5276 Sokak, Ünsal Mahallesi’ndeki 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi’ne, Erenköy Mahallesi’ndeki 4854 Sokak, Kanal Mahallesi’ndeki 4750 Sokak’a, Kütükçü Mahallesi’ndeki 2976 Sokak, Şelale Caddesi’ne ve Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki 6174 ile 6200 sokaklar da Kuzeyyaka Mahallesi’ndeki 2556 Sokak bağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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