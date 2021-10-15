TSK'nın ilk kadın filo komutanı Antalya Hava Meydan Komutanı oldu



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE'nin ilk kadın filo komutanı ve dünyada 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan ilk gösteri ekibi olan Türk Yıldızları'nın ilk kadın pilotu Hava Pilot Yarbay Esra Özatay (43), Antalya Hava Meydan Komutanı oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ilk kadın filo komutanı Hava Pilot Yarbay Esra Özatay, 1992 yılında başladığı Hava Harp Okulu'ndan 1996'da mezun oldu ve Çiğli'de pilotaj eğitimini başarıyla bitirdi. Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na atanan ve burada öğretmen pilot olan Esra Özatay, 2013 yılında Türk Yıldızları akrobasi ekibinin görev yaptığı 134'üncü Filo'ya komutan olarak, Türkiye´de ilk kadın jet filo komutanı unvanına sahip oldu.

Gösteri uçuşlarında görev alan Yarbay Özatay, dünyada 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan ilk gösteri ekibi olan Türk Yıldızları'nda görev yapan ilk ve tek kadın pilot oldu.

Hava Pilot Yarbay Esra Özatay, Antalya Hava Meydan Komutanlığı görevine atandı. Yarbay Özatay, görevine başladığında ilk olarak Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı, sonrasında ise İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ı makamında ziyaret etti.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2021-10-15 11:55:56



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