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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kültürel miras için ortak deklarasyon kabul edildi

İHA

Kültürel miras için ortak deklarasyon kabul edildi

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği Kaleiçi Old Town Festivali’ne katılan 21 ülkeden 36 şehir, Belediye Başkanı Ümit Uysal tarafından imzaya açılan ‘İnsan hakları çerçevesinde kültürel mirasın korunması’ deklarasyonunu kabul etti. Şehir temsilcileri, tarihi Kaleiçi Yat Limanı’nda düzenlenen panelin sonunda deklarasyon metnini imzaladı.
Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 6’ncısını düzenlendiği Kaleiçi Old Town Festivali’nde konuk şehirlerin katılımıyla ‘İnsan hakları çerçevesinde kültürel mirasın korunması’ başlıklı panel, tarihi Kaleiçi Yat Limanı amfi tiyatroda toplandı. Bu yıl 21 ülke 36 şehirden temsilcilerini katılımıyla gerçekleşen festival kapsamında düzenlenen panelde konuşan Belediye Başkanı Ümit Uysal, insanların tutkularının, arzularının sınır tanımadığını belirterek, “Ticari yaşam ve politik yaşam bütün değerleri belli ölçüde baskı altına alıyor. Bize insanlığını bütün hikayesini anlatan kültürel varlıklarını koruyabilmemiz için bunu her insanını kendi hakkı kapsamında görmesi lazım” diye konuştu.

"Ticari levhayla kaplanan tarih"
Binlerce yıllık bir binanın ticari levhayla kaplandığını, 5 bin yıllık bir amfi tiyatronun bembeyaz ve hatta ucuz bir mermerle restore edilebildiğini aktaran Başkan Uysal, “İnsanlığını bütün hikayesini bilmek ve gelecek kuşaklara aktarmak hakkımızdır. İnsanlığını bütün hikayesini bilmek, bizi barışçı olmayan davranışlardan koruyacak. İnsanlar, geçmişi yaşar, hisseder ve anlarsa geleceği de çok daha barışçı ve tehlikelerden uzak durabilirler" dedi.

“Ortak duygu ve düşünceler”
Başkan Uysal, Kaleiçi Old Town Festivali’nde ilk kez 2019’da Kaleiçi gibi yaşayan antik kentlere sahip şehirlerinin ortak deklarasyonu imza altına aldığını hatırlatırken “Duygu ve düşüncelerimizi dünyadaki bütün kurum ve kişiler bilsin istiyorum” diye konuştu. Başkan Uysal’ın konuşmasının ardından “Bu yıl da ortak mektubumuzu yazalım” diyerek “6. Kaleiçi Old Town Festivali İnsan Hakları Çerçevesinde Kültürel Mirasın Korunması Deklarasyonu” imzaya açtı. Deklarasyonun İngilizce ve Rusça okunmasının ardından şehirler metni imzaladı.

“İmzacı şehirler”
Başkan Uysal’ın imzaya açtığı deklarasyon, Polonya’dan Kobyka ve Zamosc, Romanya’dan Sibiu, Bosna Hersek’ten Jajce, Visoko ve Zavidovici, Çekya’dan Prag 6 ve Pribor, Almanya’dan Heusenstamm, Muggensturm ve Nürnberg, Pakistan’dan Karachi, Tunus’tan La Goulette, Arnavutluk’tan Pogradec ve Tiran, Transdinyester’den Bender, Hırvatistan’dan Biograd na Moru, Svetvincenat ve Lepoglava, Bulgaristan’dan Kazanlak, KKTC’den Girne ve Lefkoşa, Ukrayna’dan Khmelnytskyi, Sumy, KamianetsPodilskiy, Mykolaiv ve Pechersk, Rusya’dan RostovonDon ve Yaroslavl, Litvanya’dan Panevezys, Belçika’dan Brugge, Slovenya’dan Kranj, Moldova’dan Komrat, Macaristan’dan Zigetvar, Slovakya’dan Levoca, İtalya’dan Gradara şehirleri adına imzalandı.

“Deklarasyon”
Kaleiçi Old Town Festivali katılımcı şehirlerince imzalanan deklarasyon 6 maddeden oluşuyor. Kültürel mirasın etkin biçimde koruması için anahtar unsur olarak planlamayı işaret eden deklarasyon, kültürel miras alanlarında yaşayanların korumaya ilişkin karar alma süreçlerine dahil edilmesinin, tehlike altındaki kültürel miras varlıkları ve alanlar için acil yardım çalışmalarının oluşturulmasının ve toplumsal farkındalık oluşturma yollarının geliştirilmesi için gerekli iş birliğinin önemine dikkat çekiyor.

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