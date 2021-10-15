Manavgat'ta tütün imalathanesine dönüştürülen eve baskın



Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin imalathaye dönüştürülen bir eve yaptığı baskında 750 bin lira değerinde kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak nargile atölyesi ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Jandarma Asayiş Timleri tarafından yapılan çalışmada, Kızılağaç Turizm Merkezi'nde S.A. ve E.G.'nin bir evi nargile imalathanesine dönüştürdüğü tespit edildi. Eve yapılan baskında, 750 bin lira değerinde, 850 kilo kıyılmış tütün, 385 kilo kaçak nargile tütünü, çeşitli markalarda 757 paket kaçak nargile tütünü, 250 litre kimyasal aroma, 20 bin marka etiket bandı, 18 bin boş tütün kutusu, çeşitli markalara ait 15 bin sahte ambalaj ile paket kutulama ve markalama makinesi ele geçirildi.

SİDE VE KUMKÖY'DE İŞ YERLERİNE OPERASYON

Jandarmanın araştırmasında Side ve Kumköy'deki turizm bölgesinde kaçak tütün satışı yaptığı belirlenen K.Ç. ve H.T.'nin iş yerine de operasyon düzenlendi. Operasyonda, 32 kilo kıyılmış tütün, 298 bandrol, 210 paket tütün dolu makaron ve çeşitli markalara ait bin 6 makaron ile 45 paketleme poşeti ele geçirilirdi.

Kaçak ürün ve suç unsuru malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilere 205 bin 613 lira idari para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-10-15 12:49:41



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