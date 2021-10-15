Vali Yazıcı, kadın çiftçilerle bir araya geldi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla Kepez Kent Ormanı’nda kadın çiftçilerle bir araya geldi. İl Tarım Orman Müdürlüğü’nce düzenlenen etkinliğe; Vali Ersin Yazıcı ve eşi Hanife Yazıcı, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ve kadın çiftçiler katıldı.



“Kadın çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz”

Antalya’nın çeşitli ilçelerinden gelen kadın çiftçilerle buluşan Vali Yazıcı, “Dünya Kadın Çiftçiler Günü etkinlikleri kapsamında, emeği ve gücüyle bereketli toprakları, ülkemizin en büyük servetine dönüştüren emekçi kadınlarımızla buluştuk. Yediğimiz her ekmekte, içtiğimiz her çorbada emeği ve alın teri olan, tarımsal üretimde önemli bir konuma sahip çiftçi kadınlarımızı iş gücüne ve üretime teşvik edecek projelerle desteklemeye devam edeceğiz” dedi.



“Bilinçli bir çiftçimiz var”

Tarımın, Türkiye ekonomisinin geleceği için kilit sektör konumunda olduğuna değinen Vali Yazıcı, “Antalya için tarımın önemi büyük. Meyve, sebze özellikle de son yıllarda üretimi artan tropikal meyveleri ile Türkiye’nin tarım konusunda da önde gelen illerinin başındayız. Bilinçli bir çiftçimiz var. Halkımızın güvenli gıdaya ulaşması, sağlıklı bir toplumun oluşturulmasında ki en önemli unsurdur. Halkımızın güvenli gıdaya ulaşması için devletimiz tarıma önemli destekler veriyor. Bunu en iyi şekilde değerlendirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Kadın çiftçilerle tek tek sohbet edip, kadın çiftçilerin istek ve sorunlarını dinleyen Vali Yazıcı, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutlayarak kadın çiftçilerle birlikte pasta kesti.

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