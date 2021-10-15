Antalya'da otomobil takla attı, trafik kilitlendi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil alt geçitte takla atınca, trafik 45 dakika kilitlendi.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerindeki Güllük alt geçidinde meydana geldi. Konyaaltı istikametinde giden Abdülhamit Pervane yönetimindeki 34 BFF 43 plakalı otomobil, bir taksiye çarptıktan sonra alt geçit duvarına çarparak, takla attı. Sürücü Pervane, kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından kilitlenen trafik, uzun süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonrası aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2021-10-15 15:43:53
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