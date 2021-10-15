Vali Yazıcı, Kaleiçi Festival Heyeti ile bir araya geldi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 1417 Ekim tarihleri arasında Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın ev sahipliğinde düzenlenen 21 ülkeden 35 kentin temsilcisinin katıldığı “Kaleiçi Old Town Festivali” kapsamında Antalya’ya gelen Belediye Başkanlarını ve Başkan Yardımcılarını kabul etti.

Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen “Kaleiçi Old Town Festivali” için 21 ülkeden 35 kentin temsilcisi Antalya’ya geldi. Vali Ersin Yazıcı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile birlikte festival için Antalya’ya gelen konukları makamında kabul etti.

Gelen konuklara Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’ya hoş geldiniz diyerek sözlerine başlayan Vali Yazıcı,“Biliyor ve inanıyoruz ki; bu tür etkinlikler sosyal ve kültürel anlamda toplumların ve şehirlerin kaynaşmasına, birbirini daha iyi tanımasına vesile oluyor. Şehirler ve toplumlar arası ilişkilere olumlu yönde katkılar sunuyor. Antalya’mız denizi, kumu, güneşi, tarihi ve doğal güzellikleriyle gerçekten muhteşem bir şehir. Buradan şehirlerinize döndüğünüzde burada gördüğünüz güzellikleri görmeye çevrenizdekileri de davet edeceğinizi umuyorum” dedi.



“Şehirler arasındaki dostluk ve kardeşlik ruhunu pekiştirecek”

Festivale katılacak misafirleri Antalya’da ağırladıkları için büyük memnuniyet duyduğunu belirten Vali Yazıcı, Antalya’nın dünyadaki en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu belirterek“Biz pandemi döneminde güvenli turizm sertifikalı tesislerimizle misafirlerimize hizmet verdik. Bu işi dünyada en üst düzeyde ve kalitede uygulayan şehiriz. Kendimize inanıp güveniyoruz. Pandemi koşullarında da dünya da en iyi hizmeti veren şehirlerin başında geliyoruz. 4 gün sürecek olan festivalin güzelliklere vesile olmasını dilerken, şehirlerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik ruhunu pekiştirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Konuklarla karşılıklı sohbetin ardından Vali Yazıcı, festival heyetiyle ziyaretin anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

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