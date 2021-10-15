Antalya Kitap Fuarı açıldı



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 11. Antalya Kitap Fuarı, 'Gelecek bilgiyle yeşerecek' sloganıyla açıldı.

Fuarın açılışına CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı ve Aydın Özer, İYİ Parti Milletvekili Hasan Subaşı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere'nin yanı sıra, ilçe belediye başkanları, yazarlar, yayınevleri temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda kitapsever katıldı. Açılışın onur konuğu ise tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu.

Açılış töreninde konuşan Başkan Böcek, fuarda 206 yazar, 234 yayınevi ve kitapları Antalyalılarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 11'incisini düzenledikleri fuarın herkese hayırlı olmasını dileyen Böcek, şöyle konuştu:

"2010 yılında Antalya'nın korsan kitap satışında ilk sırada yer alması, okur sayısının ne kadar çok olduğunu gösterdi. Biz de kitapseverleri kitapla ve yazarlarıyla buluşturmaya karar verdik. 2019 yılında fuarımızı 613 bin ziyaretçi ile kapatmıştık. Bu sefer rakamların daha yukarı çıkacağını düşünüyorum. İlkini 'Okumak lazım' sloganı ile gerçekleştirdiğimiz fuarımızı, bu yıl 'Gelecek bilgiyle yeşerecek' sloganı ile sürdürüyoruz."

ORTAYLI'DAN 'ARKEOLOJİK KAZILARI DESTEKLEYİN' ÇAĞRISI

Kitap fuarında onur konuğu olmanın kendisine yapılacak en büyük iltifat olduğunu belirten Prof. Dr. İlber Ortaylı ise, "Antalya'da kadın seçmen sayısı benim bildiğime göre erkeği geçiyor. Antalyalı hanımların siyasi aktiviteleri öbürküleri gölgede bırakacak derecededir. Hiçbir siyasi partinin böyle bir katılıma ve sürate dayanması ve direnmesi söz konusu değil. Kadınlar siyasi partilerde çalışmalarınızı destekleriz, takdirle karşılarız ama tüm gücünüzü oraya harcamayın. Arkeolojik kazılar büyük sıkıntı içinde. Kültür bakanlıklarının bütçeleri komik. Kazıların hepsi mali imkansızlık içinde. Termessos, Sagalossos, Pamfilya bölgesi, Perge bölgelerinde yeni keşfedilecek yerlerde yapılacak kazıları destekleyecek yurttaşlar istiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen protokol, fuar alanını da birlikte dolaştı. Açılış sonrası kitap standlarının çevresini dolduran vatandaşlar, kitapları inceleyip, satın aldı.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2021-10-15 17:23:15



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