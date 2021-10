Ünlü Türk Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Antalya’da tarihi bir olayın kendini tekrarladığına dikkat çekerek, “Değişmeler, göçler dolayısıyla ortaya çok enteresan bir nüfus portresi çıktı. Fakat daha enteresanı, tarihi bir olay kendini tekrarladı. Bu Türk ırkı nasıl ki mazide Güney Rusya’yı, oradaki Slavlarla karıştırarak acayip ve çok tatlı bir çevreye döndürdüyse, Antalya’da da böyle bir şey cereyan ediyor. Türk yatırımcıların, ekmeğini her yerde bıkmadan arayan Türklerin bir hediyesi var memlekete; Rus anneler ve çocuklar” dedi.



Bu yıl 11'incisi düzenlenen Antalya Kitap Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı. "Gelecek Bilgiyle Yeşerecek" ana temasıyla Antalya Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde 10 gün boyunca sürecek fuarın açılışı, Ünlü Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da katıldı. 234 yayınevi, 206 yazarın ağırlandığı fuarın açılışında konuşan Ortaylı, önemli bir kitap fuarına onur konuğu olarak katılmaktan dolayı büyük onur duyduğunu dile getirdi.



“Konyaaltı Plajı’nda tek başıma denize girdim”

1963 yılında Antalya’ya geliş anısını katılımcılarla paylaşan Ortaylı, “Posta trenleriyle Burdur’a kadar, oradan da ördek toplayan bir otobüsle Antalya’ya geldim. Her şey de bir kıtlık vardı ama Antalya’nın kendine göre bir düzgünlüğü, temizliği vardı. Hiç bir insanın bulunmadığı uzun Konyaaltı Plajı’nda tek başıma Eylül ayında denize girdim” dedi.



“Antalyalı hanımların siyasi aktiviteleri, öbürlerini gölgede bırakacak derece”

Antalya’nın çok zengin bir bölge olduğuna işaret eden Ortaylı, “Zenginliklerin patladığı, kanalize edildiği modern bir bölge ve dünyanın ilgisini çeken bir yer. Burada başka değişiklikler de var. Antalya’da kadın seçmen sayısı, benim bildiğime göre, erkeği biraz geçiyor. Daha da enteresanı, Antalyalı hanımların siyasi aktiviteleri, öbürlerini gölgede bırakacak derece. Bu iftihar edilecek bir şey. Hiç şüphesiz ki tartışılacak bir şey değil. Hiçbir siyasi partinin böyle bir akıma, katılıma dayanması ve direnmesi mümkün değil” ifadelerini kullandı.



Kadınlara arkeolojik kazılara katılma tavsiyesi

Ortaylı, bölgenin kültürel bakımdan büyük eğitim görmesi gerektiğine de dikkat çekerek, Antalyalı kadınların siyasi aktivitelerinin yanında arkeolojik kazılara da önem vermesi gerektiğinin altını çizdi. Ortaylı kadınlara seslenerek, “Siyasi partilere girip çalışmanızı takdirle karşılarız lakin, bütün gücünüz oralara değil, lütfen etrafınızdaki kazıları destekleyecek derneklere verin. Arkeolojik kazılar büyük sıkıntısı içerisinde. Kazıların hepsi mali imkansızlık içerisinde. Bunu karşılamak için yardımcı derneklerin faaliyeti gerekiyor. Hiçbir ülkede devlet bütçesi kazıları müzeleri, tarihçilik faaliyetlerini tek başına karşılama imkan ve iktidarına sahip değildir. Bunlar müze dernekleri ve kazı bölgesi dernekleriyle olur. Lütfen gelecek on yıllarda antik yerler ve yeni yapılacak yerlerdeki kazıları destekleyecek yurttaşları istiyoruz” diye konuştu.



“Rus anneler, Türklerin memlekete bir hediyesi”

Son olarak Antalya’nın Türkiye için ilginç bir bölge olduğuna işaret eden Ortaylı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Değişmeler, göçler dolayısıyla ortaya çok enteresan bir nüfus portresi çıktı. Fakat daha enteresanı, tarihi bir olay kendini tekrarladı. Bu Türk ırkı nasıl ki mazide Güney Rusya’yı, oradaki Slavlarla karıştırarak acayip ve çok tatlı bir çevreye döndürdüyse, Antalya’da da böyle bir şey cereyan ediyor. Türk yatırımcıların, ekmeğini her yerde bıkmadan arayan Türklerin bir hediyesi var memlekete; Rus anneler ve çocuklar. Bu öyle binlerle, on binlerle ifade edilmekten çıkıyor, yukarı doğru gidiyor. Şehirde Rusça okumak isteyen ya da okuyan insanlar var. Dolayısıyla kurulan kütüphaneleri desteklemek görevimizdir.”



“Her geçen yıl yoğun ilgiyle alanımızı genişletiyoruz”

12 yıl önce başlanılan kitap fuarını pandemi nedeniyle 1 yıl aradan sonra 11’incisini düzenlemekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, 2010 yılında Antalya’nın korsan kitap satışında ilk sırada yer almasının kendilerine okur sayısının fazla olduğunu gösterdiğini, bu yüzden de fuar çalışmalarına başladıklarını aktardı. Böcek, “Her geçen yıl yoğun ilgi nedeniyle alanımızı genişletiyoruz. Bu yıl da kitaplara olan ilgi İnşallah bitmeyecek” diye konuştu.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, 11 yıldır gerçekleştirilen fuarın festival havasına dönüştüğünü, bu anlamda Başkan Muhittin Böcek’i tebrik ettiğini söyledi. Ekim ayının kültürel anlamda üst üste yapılan etkinliklerin çokluğuna işaret eden Çetin, bu etkinliklerin çakışmaması adına zaman dilimlerinin iyi ayarlanması gerektiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle fuarın açılışı gerçekleştirildi. Ortaylı ve diğer protokol üyeleri fuar alanını gezdi.



