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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Uysal, Kaleiçi sokaklarındaki sanat çalışmalarını inceledi

İHA

Başkan Uysal, Kaleiçi sokaklarındaki sanat çalışmalarını inceledi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl 6’ncısı düzenlenen Kaleiçi Old Town Festivali’nde, antik kentin sokaklarında devam eden sanat çalışmalarını inceledi. Eşi Ümran Uysal’ın eşlik ettiği Başkan Uysal, tavla turnuvasının da açılışını yaptı.
Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin 6’ncısını düzenlediği Kaleiçi Old Town Festivali, yaşayan antik kentin sokaklarında, meydanlarında devam ediyor. Pazar günü sona erecek festival kapsamında, konserleri, söyleşileri, tiyatro gösterileri, sergileri, deneysel sanat çalışmalarıyla yaşayan antik kentin 27 noktasında 200’e yakın etkinlik gerçekleştiriliyor.

“Muhittin Selamet anısına”
Belediye Başkanı Uysal da eşi Ümran Uysal’la birlikte festival sokaklarını ziyaret etti, sanatçılarla, yazarlarla bir araya geldi. Başkan Uysal’ın ilk adresi, resim çalışmalarını vefat ettiği 2016 yılına kadar Kaleiçi’nde sürdüren ressam Muhittin Selamet anısına ‘Kaleiçi Seninle Güzeldir’ başlığı altında çalıştayın yapıldığı Kandiller Sokak oldu. Küratörlüğünü Doç. Dr. Terlan Mehdiyeva Azizzade’nin yaptığı çalıştayda, Başkan Uysal ve eşi, tuvallerin başında sokakta resim yapan sanatçılarla sohbet etti.

“Kendi sanat dili”
Başkan Uysal’ın ikinci durağı, Müze, Kaledibi, Akar Çeşme, Kandiller Geçidi gibi Kaleiçi’nin sokaklarında devam eden Açık Hava Sanat çalışması oldu. 2016’dan itibaren kendi sanat dilini Kaleiçi’nin sokaklarında, meydanlarında oluşturmaya çalışan festivalde, bu yıl “Birlikte & Zamanın İzinde” ana başlığı altında farklı disiplinlerden 10 sanatçının çalışması yer alıyor. Açık Hava Sanat alanının küratörlüğünü Dr. Ebru Nalan Sülün yaparken, etkinlikte Ali İbrahim Öcal, Bilal Yılmaz, Erdal İnci, Gül Yasa Aslıhan, Handan Dayı, Ilgaz Özgen Topçuoğlu, Işık Aslıhan, Mehmet Sinan Kuran, Nezaket Ekici, Özgül Kahraman’ın çalışmaları yer alıyor.

“Sanat sokakta”
Kaleiçi Old Town Festivali’nin açık hava sanat alanı çalışmaları arasında Handan Dayı’nın “Anakronizm” isimli fotoğraf yerleştirme çalışması dikkat çekti. Sanatçı Dayı, Kaledibi Sokak’ta eski bir Antalya evinin önüne, sokağın köşe başına yerleştirdiği eski Antalyalılara ait fotoğraflarla kent ve zaman ilişkisine bir gönderme yaparken Başkan Uysal ve eşi Mehmet Sinan Kuran’ın HIdırlık Sokak’ta festival ziyaretçileriyle yaptığı interaktif sanat üretim çalışmasını da katıldı.

“Tavla turnuvası”
Başkan Uysal, Kaleiçi’nin bur çok noktasında açılan sergileri de ziyaret ederken tavla turnuvasının da açılışını yaptı. Açılış maçında, Antalya Kaleiçi Esnaf ve Otelciler Derneği Başkanı Hasan Yetgil ve Antalya Kaleiçi İşletmeciler Derneği Başkan Fikret Çağlan karşı karşıya geldi.

“AÖ fotoğraf sergisi”
Diğer yandan, Başkan Uysal, İsveç AÖ fotoğraf sergisinin de açılışına katıldı. Bir otelde sanatseverlerin bir araya geldiği açılışta İsveç İstanbul Başkonsolosu Peter Ericsson, İsveç Antalya Fahri Konsolosu Nil Sağır, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, ATSO Başkanvekili Cihangir Deniz de katıldı. Başkonsolos Ericsson, sergide İsveç alfabesinin her bir harfi için İsveç ve İsveçlileri temsil eden bir kelime seçtiklerini belirterek, “Sergide göreceğiniz kelimeler İsveç'teki hayatı daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır" dedi.

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