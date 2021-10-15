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Türkiye'nin en uzun soluklu kazısı Perge'nin 75'inci yılı kutlandı

DHA

Türkiye'nin en uzun soluklu kazısı Perge'nin 75'inci yılı kutlandı


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA´nın önemli antik kentlerinden biri olan Perge´deki kazı çalışmalarının 75'inci yılına girmesi; ören yerinde yapılan törenle kutlandı.   
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uzun soluklu Klasik Arkeoloji Kazısı olan Perge' 75´inci yılına girdi. 75'inci yıldönümü nedeniyle Perge Ören Yeri Güney Hamam Palaistrası´nda bir kutlama töreni düzenlendi. Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi, Perge Kazı Başkanı Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşların katıldığı törende Perge´nin kazı tarihi ele alındı.
'PERGE KAZISI BİR EKOL'
Perge Kazı Başkanı Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe, kazının uzun sürmesinin bir başarı olduğunu söyledi. Perge kazısının bir ekol olduğunu da ifade eden Prof. Dr. Kepçe, "İyi işler ve başarılar insanların iyi anlaşması ve başarıları üzerinde yükselir. Hocalarımızın geçtiği yoldan geçiyoruz ve ileri bakıyoruz" dedi.
ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Perge´nin 75´inci yılını kutlamaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu söyledi. Antalya içinde ulaşımın kolay olduğu ve en iyi tanıtımının yapılacağı antik kent olması nedeniyle Perge´nin önemli bir yer olduğunu söyleyen Gül Ege, Perge´nin ışıklandırılınca daha bir güzel olduğunu ifade etti.
Konuşmaların ardından tören, Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının müzik dinletisiyle sona erdi.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2021-10-15 21:22:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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