Antalya'da Özel Harekatlı uyuşturucu operasyonu



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da uyuşturucu madde ticareti yapan ve bu suçtan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Zeytinköy' olarak bilinen ve uyuşturucu madde suçlarının yoğun olduğu Yeşildere, Gebizli ve Doğuyaka mahallelerinde sokak satıcıları ve kullanıcılara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere Özel Hareket ekiplerinin de yer aldığı 355 polisle baskınlar düzenlendi. Polislerin geldiğini gören bazı şüpheliler kapılarını kilitledi. Kapılar koçbaşı ile kırılarak evlere girdi.

3 narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda evlerde arama yapıldı. Aramalarda baza, çekmece, yatak altlarında uyuşturucu madde ve silahlar çıktı. Ekiplerin aramaları polis kamerasına yansıdı.

6 KİŞİYE İŞLEM

Aramalarda 1 kilo 941 gram kubar esrar, 132 ecstasy hap, hassas terazi, 2 tabanca, pompalı tüfek, 24 pompalı tüfek fişeği ve 17 mermi, 1,15 gram kokain, daralı 0,5 gram eroin, 5 adet Suboxone maddesi ele geçirildi, 6 kişiye işlem yapıldı. Denetimlerde 76 araç sorgulanırken, 44 araca 43 bin 39 TL cezai işlem uygulandı. 872 kişiye kimlik sorgulaması yapılırken, 3 kadına fuhuş suçundan işlem yapıldı. Ayrıca, ekipler çeşitli suçlardan aranması bulunan 3 şüpheliyi de gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2021-10-16 10:57:15



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