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Antalya’da kitap fuarında imza sıraları yüzlerce metreyi buldu Pandemi dolayısı ile geçen yıl açılamayan fuar bu yıl ziyaretçi rekoruna koşuyor Fuar girişinde HES kodları tek tek kontrol edildi Genç yazar Beyza Alkoç’a kitap imzalatmak isteyenler gençler saatlerce sırada bekledi

İHA

Antalya’da kitap fuarında imza sıraları yüzlerce metreyi buldu Pandemi dolayısı ile geçen yıl açılamayan fuar bu yıl ziyaretçi rekoruna koşuyor Fuar girişinde HES kodları tek tek kontrol edildi Genç yazar Beyza Alkoç’a kitap imzalatmak isteyenler gençler saatlerce sırada bekledi

Antalya’da pandemiden dolayı 1 yıl aradan sonra tekrar vatandaşlar ile buluşan kitap fuarı, yoğun ilgi gördü. Yüzlerce okuyucu kitap almak için adeta fuara akın etti. Gençler ise özlemini çektikleri bir yazara kitaplarını imzalatmak için yaklaşık 2 saat sırada bekledikten sonra yazara ulaşabildi. Yazar ise yoğunluktan ötürü ne kadar imza attığını hatırlamadığını belirtti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Antalya Kitap Fuarı, pandemi dolayısı ile 1 yıl aradan sonra dün tekrar kapılarını ziyaretçilerine dün açtı. "Gelecek Bilgiyle Yeşerecek" ana temasıyla Antalya Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde 10 gün boyunca sürecek fuarda 234 yayınevi, 206 yazarın ağırlanacak. Fuarın ikinci gününde vatandaşlar ve öğrenciler adeta akın etti. Kovid19 önlemleri kapsamında vatandaşlarda girişte tek tek HES kodu istendi. HES kodları girişe konulan dijital cihazlarda okunarak kontrol etildi. Maskesi bulunmayanlara maske verilerek öyle içeri alındı. Fuara gelen vatandaşlar yayınevlerinin kitapları önünde kalabalık oluşturdu. Kitapları uzun uzun inceleyen ve görevli kişilerden bilgi alan öğrenciler ve vatandaşların kitaplara büyük ilgi gösterdiği öğrenildi.
Kitapseverler bir yandan sevdikleri kitaplara sahip olmanın mutluluğunu yaşarken bir yandan da özlem ile bekledikleri yazarlara aldıkları kitapları imzalattılar. Birçok yazar yayınevi önünde okuyucularının yeni aldıkları kitapları imzaladı. Öğrenciler tiyatro oyunları ve hikayeler yazan Yazar Beyza Alkoç’tan imza almak için yüzlerce metre sıra oluşturdu. Yüzlerce öğrencinin girdiği sırada öğrenciler 2 saatte sıranın kendilerine geldiğini belirtti.

“Yoğunluk güzel”
Fiyatların fuarda daha uygun olduğunu belirten Kezban Yılmaz, “Yoğunluk güzel. Sıra var. Sevindik. Geçen fuar yıl olmadı. Bu yıl oldu. Biz genelde internetten alışveriş yapıyoruz. Burada çeşitlilik daha fazla. Çocuklar da sevindi” sözlerine yer verdi.

“Çeşitlilik açısından da iyi”
Burcu Yılmaz ise “Gayet güzel. 2 yıl önce de gelmiştik. Oğlum öncelikli olarak çocuk kitaplarına bakıyor. Çok kalabalık. Çeşitlilik açısından da iyi. Biz de yeni giriş yaptık. Önce kullandığımız yayın evlerine bakıyoruz. Fuara öncelikli olarak küçük yaşta bulunan çocukların yönlendirilmesi gerektiğini düşüyorum. Anne babalar da çocuklarına örnek olması açısından okuyacaklardır” dedi.

“2 saattir sırada bekliyorum”
Ortaokul öğrencisi Ebru Karataş, “Burası çok kalabalık. İmza için geldim. 1 saattir sırada bekliyoruz” dedi. Muhammed İnce de, “Yazarı çok seviyorum. 1.5 saattir bekliyorum. 5 saatte olsa beklerim” derken bir başka öğrenci, “2 saattir sırada bekliyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Arkadaşlarım ile geldim. İmza atılmasını bekliyorum” açıklamasına yer verdi.

“Şuana kadar ne kadar imza attığımı hatırlamıyorum”
Yazar Beyza Alkoç ise “Genelde imzalarım kalabalık geçiyor. Yoğunluk olmasını bekliyordum. Beni okurlarım ile buluşturdukları için teşekkür ederim. Her şehirde böyle bir ilgi ile karşılaşmak mutluluk verici. Şuana kadar ne kadar imza attığımı hatırlamıyorum. Ama her şehirde binlerce imza attığımı düşüyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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