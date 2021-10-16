Üniversite Caddesi Pazartesi araç trafiğine kapatılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite Caddesi Pazartesi araç trafiğine kapatılacak

İHA

Üniversite Caddesi Pazartesi araç trafiğine kapatılacak

Konyaaltı İlçesi Üniversite Caddesi (16.Cadde), Üniversite güney kapısı girişinden 736. Sokağa kadar 18 Ekim Pazartesi tarihinde araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Konyaaltı İlçesi Üniversite Caddesi (16.Cadde), Üniversite güney kapısı girişinden 736. Sokağa kadar 18 Ekim Pazartesi tarihinde araç trafiğine kapatılacak. Sürücüleri bu süre zarfı içinde trafik yönlendirmelerini takip ederek alternatif güzergahları kullanabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dünya Kadın Çiftçiler Gününü paintboll oynayarak kutladılar
YEREL HABERLER Dünya Kadın Çiftçiler Gününü paintboll oynayarak ...
Antalya'da dünyaca ünlü sahilde Ekim ortası yoğunluğu Bulutlu havaya rağmen sahilde yerli ve yabancı misafirler yoğunluk oluşturdu
YEREL HABERLER Antalya'da dünyaca ünlü sahilde Ekim ortası ...
Müzik dinleyerek yolun karşısına geçen lise öğrencisine otomobil çarptı
YEREL HABERLER Müzik dinleyerek yolun karşısına geçen lise ...
Antalya’da kitap fuarında imza sıraları yüzlerce metreyi buldu Pandemi dolayısı ile geçen yıl açılamayan fuar bu yıl ziyaretçi rekoruna koşuyor Fuar girişinde HES kodları tek tek kontrol edildi Genç yazar Beyza Alkoç’a kitap imzalatmak isteyenler gençler saatlerce sırada bekledi
YEREL HABERLER Antalya’da kitap fuarında imza sıraları yüzlerce ...
İyi iş imkanı vaadiyle getirip otellerinde fuhuş yaptırdılar: 2 gözaltı Yabancı uyruklu kadınları borçlandırıp fuhuşa zorladılar, adliyede yüzlerini saklamaya çalıştılar
YEREL HABERLER İyi iş imkanı vaadiyle getirip otellerinde fuhuş ...
TURKOVAC Faz-3, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulamaya başlandı
YEREL HABERLER TURKOVAC Faz-3, Antalya Eğitim ve Araştırma ...
Antalya’da yağış trafik kazalarına sebep oldu: 6 yaralı
YEREL HABERLER Antalya’da yağış trafik kazalarına sebep oldu: 6 ...
Muharrem İnce kaldırımda oturup öğrenciye fizik dersi verdi Mühendis olmak istediğini söyleyen öğrencinin fizik problemini birlikte çözdü
YEREL HABERLER Muharrem İnce kaldırımda oturup öğrenciye fizik dersi ...
Akrabalarının evine kurşun yağdırıp diğer evini yakan şüpheliye jandarmadan şafak operasyonu 26 yaşındaki genç ablasının evine kurşun yağdırdı, ardından ablasının kayınpederinin evini yaktı Gencin eve pompalı tüfekle ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Akrabalarının evine kurşun yağdırıp diğer evini yakan ...
Alanya'da, sürücünün ağır yaralandığı TIR kazası kamerada
YEREL HABERLER Alanya'da, sürücünün ağır yaralandığı TIR kazası ...
Eylül yağışları geçen yılı 3'e katladı
YEREL HABERLER Eylül yağışları geçen yılı 3'e katladı
Festivalde ikinci gün sona erdi
YEREL HABERLER Festivalde ikinci gün sona erdi
Antalya'da 12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da 12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü ...
Koyun otlatma cinayeti sanığı için müebbet istemi
YEREL HABERLER Koyun otlatma cinayeti sanığı için müebbet istemi
Demir hırsızı jandarma takibiyle yakalandı
YEREL HABERLER Demir hırsızı jandarma takibiyle yakalandı
Antalya'da Özel Harekatlı uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Antalya'da Özel Harekatlı uyuşturucu operasyonu
Tanesi 10-15 TL'den satılan Avokado bahçelerine dadanan hırsızlar üreticiyi bezdirdi Avokado hırsızları güvenlik kamerasına yansıdı Üretilen avokadoların 3’te biri çalınıyor
YEREL HABERLER Tanesi 10-15 TL'den satılan Avokado bahçelerine ...
Devrilen tırın dorsesi, son yolcusunu indiren tur otobüsüne çarptı Dorse yolu kapatırken, yüzlerce sunta yola saçıldı Tırın bariyere çarpması ve dorsenin devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Devrilen tırın dorsesi, son yolcusunu indiren tur ...
Çekirge operasyonu kapsamında Antalya'da 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Çekirge operasyonu kapsamında Antalya'da 5 kişi ...
Ahmet Çalışkan: SunExpress olarak Türkiye turizmini destekleme vaadimizin arkasındayız
YEREL HABERLER Ahmet Çalışkan: SunExpress olarak Türkiye turizmini ...
Manavgat'ta tur otobüsü devrildi, 8 yaralı
YEREL HABERLER Manavgat'ta tur otobüsü devrildi, 8 yaralı
Antalya'da tur midibüsü devrildi: 7’si Rus, 8 yaralı Midibüs şoförü Ali Arslan:" Otobüs adeta kayıp gitti elimden bir şey gelmedi"
YEREL HABERLER Antalya'da tur midibüsü devrildi: 7’si Rus, 8 ...
15 yaşındaki 'Badem'in kalçasındaki 3 kiloluk tümör ameliyatla alındı
YEREL HABERLER 15 yaşındaki 'Badem'in kalçasındaki 3 kiloluk tümör ...
5 bin yıl önce gemilere geçit vermeyen boğazda, 8 batık bulundu
YEREL HABERLER 5 bin yıl önce gemilere geçit vermeyen boğazda, 8 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.