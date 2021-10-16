İnce: İktidar karşısında muhalefet umut olamıyor (2)



İLÇE BİNASI AÇILIŞINA KATILDI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Antalya'nın Serik ilçesinde partisinin ilçe örgütü binası açılışına katıldı. Çınaraltı Meydanı'ndan parti binasına kadar yol güzergahındaki esnafı ziyaret eden İnce, sorunlarını dinledi. Açılışta konuşan İnce, "Bu kış zor geçecek. Ülkeyi yönetenlere sesleniyorum. Şu elektrik faturalarındaki sayaç okuma bedelinden vazgeçin. Millet zor durumda. Doğal gazdaki KDV'yi kaldırın. 'Erdoğan bir daha seçilirse dolar 8-10 lira' demiştim. Oldu mu? Oldu. Şimdi söylüyorum. Bu kafa ile giderlerse dolar 18 lira. Tavsiyede bulunmuyorum. Ben öngörüde bulunuyorum" dedi.

Yeni kurulan bir parti olarak Türkiye'yi dolaştığını dile getiren İnce, mülteci sayısında artış olduğunu; mazot, gübre alamayan çiftçilerin bulunduğunu söyledi.

Açılışta Muharrem İnce, kafes içinde getirilen 2 güvercini partili kadınlarla uçurdu. Bir güvercinin uçmaması üzerine İnce, yerden alıp kafese koydu. İnce'ye, partisinin ilçe başkanı Ali Kurt, 8 köşeli kasket hediye etti. Kasketi takan İnce, davulculardan zeybek havası çalmasını istedi. Muharrem İnce, parti binası önünde zeybek oynadı.Namık Kemal KILINÇ/ SERİK (Antalya), (DHA)DHA-Politika Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-10-16 16:40:09



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