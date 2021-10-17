YÖREX ile 81 il Antalya’da buluşacak

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteğiyle bu yıl 11’incisi 2024 Ekim’de ANFAŞ Fuar Merkezi’nde düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’e Antalya protokolü davet edildi. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, ATB Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Bülbül ve Cüneyt Doğan ile birlikte protokol ziyaretleri gerçekleştirerek, YÖREX davetinde bulundu.



ATB Başkanı Ali Çandır, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaretinde, YÖREX’in hazırlık çalışmaları hakkında bilgi verirken, YÖREX’e davet etti. Çandır, “YÖREX Antalya’yı aşarak Türkiye’nin fuarı haline geldi. Antalya’nın markası olan YÖREX’i bu yıl salgın koşullarını da dikkate alarak yapacağız. Antalya, 2024 Ekim tarihlerinde 81 ilin buluşacağı bir şölene ev sahipliği yapacak. Anadolu’nun yüzlerce yöresel ürünü Antalya’da buluşacak” dedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, dünya şehri Antalya’nın YÖREX gibi bir organizasyona ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Başkanlara YÖREX daveti

ATB Başkanı Ali Çandır, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’i ziyaret ederek YÖREX davetinde bulundu. Başkan Semih Esen, YÖREX’in yöresel ürünlerin tanıtılmasında büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

ATB Başkanı Ali Çandır, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ziyaret ederek, YÖREX’e davet etti. Başkan Ümit Uysal, yöresel ürünlerin nesilden nesile aktarılması gereken önemli bir miras olduğunu söylerken, “YÖREX hafızamızı tazeledi” dedi.

ATB Başkanı Ali Çandır, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’yü ziyaret ederek YÖREX davetinde bulundu, Başkan Hakan Tütüncü, geçen yıl YÖREX’in pandemi nedeniyle yapılamadığını anımsatırken, “YÖREX yine kalplerimizi birleştirecek” dedi. ATB Heyeti, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin’i ziyaret ederek YÖREX’e davet etti. Başkan Halil Şahin, YÖREX’in bölge turizmini de hareketlendiren bir organizasyon olduğunu belirtti.



Emniyet müdürü ve jandarma komutanına davet

Başkan Çandır ve beraberindeki heyet, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan’a YÖREX davetinde bulundu. Ulucan, YÖREX’in hayırlı olmasını diledi. ATB heyeti, Antalya Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan’ı ziyaret ederek YÖREX’e davet etti. Özfidan yöresel ürünlerin önemine dikkat çekti.



Rektörlere YÖREX daveti

ATB Başkanı Ali Çandır ve beraberindeki heyet, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ı ziyaret ederek YÖREX’e davet etti. ATB heyeti, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek’i de ziyaret ederek, YÖREX’e davet etti.

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