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Kendini MİT operasyon amiri olarak tanıtıp emekli doktora hayatının kabusunu yaşattı Emekli doktorun kimliğinin kopyalanıp FETÖ tarafından kullanıldığını söyleyerek 1 milyon TL’sini dolandırmaya çalıştı Dolandırıcı, parayı almaya geldiğinde polis tarafından suçüstü yakalandı

İHA

Kendini MİT operasyon amiri olarak tanıtıp emekli doktora hayatının kabusunu yaşattı Emekli doktorun kimliğinin kopyalanıp FETÖ tarafından kullanıldığını söyleyerek 1 milyon TL’sini dolandırmaya çalıştı Dolandırıcı, parayı almaya geldiğinde polis tarafından suçüstü yakalandı

Antalya’da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Operasyon Amiri olarak tanıtıp, emekli doktora kimlik bilgilerinin FETÖ tarafından kopyalandığını söyleyerek 1 milyon TL’sini almak isteyen dolandırıcı, polisin yaptığı operasyonla suçüstü yakalandı. Hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antalya’da yaşayan emekli doktor O.U., kendisini telefonla arayan bir kişinin kendini MİT Operasyon Amiri olarak tanıtıp, kimlik bilgilerinin FETÖ tarafından kopyalandığını duyması üzerine panikledi. O.U., telefondaki şahsın aynı zamanda kopyalanan kimlikteki kişilere yönelik operasyon yapılacağını da duyunca ne yapacağını şaşırdı. Şüphelinin talimatı doğrultusunda bankadaki 1 milyon TL’sini çeken O.U., durumdan şüphelenince Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi oldu. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile şüphelileri yakalamak için O.U. ile ortak hareket edilerek operasyona hazırlanıldı.
Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, O.U.‘nun ikameti çevresinde yerlerini alırken, parayı almaya gelen S.D. isimli şüpheli ekipler tarafından suçüstü yakalandı.
‘Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma suçundan’ ve ‘Reşit Olmayanla Cinsel İlişki’ suçlarından kaydı bulunduğu anlaşılan şüpheli S.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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