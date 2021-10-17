Alt geçidin demir korkuluğuna çıktı, yarım saatte ikna edildi

İlk kez bir Türk ile sahne alacak



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da alt geçidin demir korkuluklarının arkasına geçen kimliği belirsiz kişi, polisin yarım saatlik uğraşıyla ikna edilip, buradan alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı'ndaki Güllük alt geçidinde meydana geldi. Alt geçidin üzerine çıkan ve bulunduğu yerde tehlikeli hareketler yapan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis, adı öğrenilemeyen kişiyi tehlikeli alandan uzaklaştırmak için ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 4 metre yükseklikteki alt geçidin demir korkulukları arkasına geçen kişi, zaman zaman sağa sola hareket edince çevredekileri tedirgin etti. Polisin yarım saatlik ikna çalışmasının ardından eyleminden vazgeçen kişi, "İnsanların tuvaletlerde, umumi yerlerde videolarını çekip yayıyorlar. Bu normal mi ağabey? Bu sadece bana yapılmadı. Bu genelde herkese yapıldı. Ben tesadüfen seçilmiş olamam" dedi. Bulunduğu yerden indirilen kişi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-10-17 12:36:39



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