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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orhan Gazi Kütüphanesi açıldı

İHA

Orhan Gazi Kütüphanesi açıldı

Kepez Belediyesi, Cumhuriyet’in 100.yılı için yatırım programına aldığı 16 kütüphane arasında yer alan Orhan Gazi Kütüphanesi’ni törenle hizmete açtı.
Kepez Belediyesi, 8’inci kütüphaneyi de törenle Orhangazi Semt Konağı’nda açtı. Orhan Gazi Kütüphanesi’nin açılış törenine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı Feyzullah Büyükkeleş, AK Parti il, ilçe,kadın ve gençlik kolları üyeleri, Kepez Müzik Okulları öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

“Kütüphaneler kitap ve bilgiyle buluşturuyor”
Orhan Gazi Kütüphanesi’nin açılışında konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçeye ikisi amiral gemisi, 14’ü semt kütüphaneleri mahiyetinde olmak üzere 16 yeni kütüphane açacaklarını söyledi. Kepez’in 8’inci kütüphanesini Şafak Mahallesi’ne kazandırmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Tütüncü, “Açtığımız bütün kütüphaneler sabah 10.00’dan akşam 22.00’a kadar öğrenci kardeşlerimizin büyük teveccühünü alıyor. Çocuk ve gençlerimiz son derece güzel bir ortamda kitapla, bilgiyle buluşuyor ve ders çalışıyorlar. Bunların çok önemli olduğunu görüyoruz. Burası, Türkiye'ye örnek yeni bir sosyal projenin de başlangıcının fitilinin ateşlendiği bir yer olacak. Biz Şafak Mahallesi için kütüphaneler konusunda iki kat heyecanlıyız. Çünkü önümüzdeki günlerde Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden birinin temelini yine Gülveren Kentsel dönüşüm alanında bu bölgedeki bütün öğrencilerimize hizmet edecek şekilde bir kütüphaneyi açmak yoluyla biz birlikte beraber yaşayacağız“dedi.

“1 milyon kitap kapasiteli kütüphane”
Gülveren Kütüphanesi’nin çok güzel olacağını belirten Başkan Tütüncü, “Bu beni çok heyecanlandırıyor. 80 bin üniversite öğrencimiz var. Aynı anda 2 bin öğrencinin ders çalışabileceği etkinlik, yapabileceği son derece güzel bir kütüphane 6500 metrekare kapalı alana sahip, 1 milyondan fazla kitap kapasitesine sahip bir kütüphaneyi hayata geçireceğiz. Yaptığımız eserlerin kıymeti uzun yıllar içerisinde hissedilecek, yaşanacak. İşte bu eserlerin en başında da bana göre kütüphaneler ve Kepez'in bilim merkezleri geliyor. Büyük bir mutluluk içerisinde, büyük bir heyecan içerisinde bu kütüphaneleri hizmete açıyoruz, açmaya da devam edeceğiz. Önümüzdeki açılışımız inşallah Esentepe Mahallemizde olacak “ diye konuştu.

“Şafak’a Kepez Evi”
Kepez’de eserlerimiz konuşmaya devam edecek diyerek sözlerini sürdüren Başkan Tütüncü, “ Önümüzdeki günlerde de Şafak Mahallemizde Kepez Evi’nin açılışını yapacağız. Bu, Şafak Mahalle’mizdeki hemşerilerimizi inanılmaz sevindiren bir proje oldu. 2009'dan beri bu mahallemize doğal gaz, altyapı, üst yapı, okullar, yeni eğitim tesisleri, parklar, bahçeler, portakal bahçeleri, tapulamalar bütün bunlarla birlikte kocaman hizmetler yaptık. Yeni eserimiz hayırlı uğurlu olsun “ifadelerini kullandı.
Başkan Tütüncü’nün konuşmasının ardından Orhan Gazi Kütüphanesi Törenle hizmete açıldı. Açılışı Kepez Belediyesi’nin Müzik Okulları öğrencileri mini konserle daha da renklendirdi. Başkan Tütüncü, davetlilerle beraber Orhan Gazi Kütüphanesi’ni gezdi, raflardaki kitapları inceledi.

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