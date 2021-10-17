Muratpaşa, Fenerbahçe Terrazzo’yu 3-1 yendi

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, kendi seyircisiyle buluştuğu ilk maçta Fenerbahçe Terrazzo’yu 31 yendi. Muratpaşa’nın Sultanları, galibiyeti taraftarıyla birlikte kutladı.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nin 2’nci hafta maçında Muratpaşa Belediyespor, kendi evinde Fenerbahçe Terrazzo’yu ağırladı. Kendi seyircisi karşısında ilk maçına çıkan Muratpaşa’nın Sultanlarını desteklemek için taraftarlar Süleyman Evcilmen Spor Salonu’na akın etti. Salon, covid19 önlemleri kapsamında izin verilen kapasitede doldu.

Taraftar desteğini de arkasına alan Muratpaşa’nın Sultanları, ilk setti Aybüke Güldenoğlu’nun hücumdaki etkili oyunuyla 2514 kazandı. İkinci sete İrem Özgür’ün etkili servisleriyle başlayan Muratpaşa, Zehra Tönge ve Damla Nur Aydın’ın hücumdaki başarılı oyunuyla bu seti de 2510 aldı. Karşılaşmada üçüncü set Fenerbahçe Terrazzo’nun 2225’lik galibiyetiyle sonuçlanırken 4’üncü seti Muratpaşa’nın Sultanları 2520 alarak karşılaşmadan 31 galip ayrıldı. Maçın ardından sporcular galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladı.

Maçın başarılı oyuncularından Ayşe Çürük, “Taraftarımız önünde kazandığımız için mutluyuz” derken İlarya Zararsız ise “Öncelikle sakatlığımı çabuk atlattığım, iki de iki yaptığımız için mutluyum. Güzel bir oyun oynadık. Taraftarımızın desteği ve coşkusu bizi daha da ateşledi. Bu galibiyetimizi onlara armağan ediyoruz” diye konuştu.

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