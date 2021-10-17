Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnce: İktidar da kandırıyor, muhalefet de

DHA

İnce: İktidar da kandırıyor, muhalefet de


Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA) MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye´de demokrasinin yerleşmesi için siyasi partiler yasasının değiştirilmesi gerektiğini belirterek, "İktidar da kandırıyor, muhalefet de. Birisi, başkanlık sistemi, öbürü güçlendirilmiş parlamenter sistem diyor. Dünya siyaset literatüründe ikisi de yok" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Antalya´nın Korkuteli ilçesinde partisinin ilçe örgütü binasının açılışına katıldı. Yazır Mahallesi çevre yolunda davulzurna ile karşılanan İnce, soğuk hava deposunu ziyaret etti. Depoda bekleyen Karyağdı armudunu gören İnce, yetkililerden Karyağdı armudu hakkında bilgi aldı.
Muharrem İnce, daha sonra İmrahor Mahallesi'nde kadın girişimciler tarafından kurulan Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi´nde kıl çadırda kahvaltı yaptı. İnce ve beraberindeki heyet ardından İmrahor Mahalle Muhtarı Veli Şeker´e ait Karyağdı armudu hasadına katıldı.
'YÜREKLERİ VARSA GELSİNLER'
İnce, partisinin ilçe örgütü binası açılışı öncesinde yaptığı açıklamada siyasi partiler yasasının değişmesi gerektiğini belirterek, "Sizin derdiniz kendi koltuklarınızı sağlama almak. Onun içindir ki, 20 yıllık bir iktidar karşısında bu muhalefet umut olamıyor. Tünelin ucundaki ışığı gösteremiyor. İktidar da kandırıyor, muhalefet de. Birisi, başkanlık sistemi, öbürü güçlendirilmiş parlamenter sistem diyor. Dünya siyaset literatüründe ikisi de yok. Gerçekten demokrasi istiyorsanız, yasamanın, meclisin, parlamentonun güçlenmesini istiyorsanız, başlayacağımız yer siyasi partiler yasasıdır. Eğer bu iktidar ve muhalefet gerçekten demokrasi istiyorsa siyasi partiler kanunundan yola çıkalım. Yürekleri varsa gelsinler. Türkiye'ye demokrasi gelmez" dedi.
Yeni kurulan bir parti olarak Türkiye´yi dolaştığını dile getiren İnce, mülteci sayısında artış olduğunu, mazot ve gübre alamayan çiftçiler bulunduğunu söyledi. İnce, "Biz bugün 4 ay içerisinde kurultayını yapmış, önümüzdeki seçimde, seçime girmeye hak kazanmış bir partiyiz. Çok kısa süre içerisinde müthiş bir şekilde büyüyeceğiz. Herkes bunu görecek ve buna tanıklık edecek. Antalya´nın ilçelerinde parti binalarımızı açıyoruz. Durmak yok. Her hafta bir ile gideceğiz. Türkiye'de adım basmadığımız il, ayak basmadığımız ilçe kalmayacak. Her bir yere tek tek gideceğiz" diye konuştu.
İnce, konuşmasının ardından partisinin Korkuteli ilçe binasının açılış kurdelesini keserek, ilçe başkanlığını gezdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Korkuteli Adem DURMAZ
2021-10-17 19:22:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muratpaşa, Fenerbahçe Terrazzo’yu 3-1 yendi
YEREL HABERLER Muratpaşa, Fenerbahçe Terrazzo’yu 3-1 yendi
Antalya’da jandarma ticari taksileri denetledi
YEREL HABERLER Antalya’da jandarma ticari taksileri denetledi
Kayınbiraderini bıçakladı, linçten polis kurtardı
YEREL HABERLER Kayınbiraderini bıçakladı, linçten polis kurtardı
Kayınbiraderini bıçaklayan enişteye vatandaştan dayak Sokak ortasında tartıştığı kayınbiraderini defalarca bıçaklayarak ağır yaralayan kişiyi yakalayan vatandaşlar, şüpheliyi tekme ve tokatlarla darp etti Yüzü kanlar içerisinde kalan şüpheliyi polis ekipleri vatandaşın arasından zor kurtardı
YEREL HABERLER Kayınbiraderini bıçaklayan enişteye vatandaştan ...
Antalya'da vale denetimi
YEREL HABERLER Antalya'da vale denetimi
Manavgat'ta 20 dakika yağan doluda ürünler zarar gördü
YEREL HABERLER Manavgat'ta 20 dakika yağan doluda ürünler zarar ...
Denizde boğulma tehlikesi atlatan adamın yardımına büfe çalışanı ve iki sörfçü yetişti Vatandaşlar yaşanan olaya rağmen denize girmeye devam etti
YEREL HABERLER Denizde boğulma tehlikesi atlatan adamın yardımına ...
"Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede Güvencelerimiz" Projesinin Antalya 1. izleme çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER "Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede ...
Erkek arkadaşıyla tartışan alkollü kadın Manavgat Şelalesi’nden aşağıya atladı Erkek arkadaşının ısrarına rağmen çağlayandan aşağıya atlarken, erkek arkadaşı da onu kurtarmak için arkasından atladı İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarılıp, kontrol amaçlı olarak hastaneye götürüldüler
YEREL HABERLER Erkek arkadaşıyla tartışan alkollü kadın Manavgat ...
En çok ziyaretçi ve yazarın buluştuğu fuar
YEREL HABERLER En çok ziyaretçi ve yazarın buluştuğu fuar
Orhan Gazi Kütüphanesi açıldı
YEREL HABERLER Orhan Gazi Kütüphanesi açıldı
Eylül ayında yağışlar geçen yıla göre üç kat arttı Eylül ayında en fazla yağış 243.3 mm ile Rize’de gerçekleşirken, en az yağış 0.4 mm ile Mardin’de kaydedildi
YEREL HABERLER Eylül ayında yağışlar geçen yıla göre üç kat ...
Alt geçidin demir korkuluğuna çıktı, yarım saatte ikna edildi
YEREL HABERLER Alt geçidin demir korkuluğuna çıktı, yarım saatte ...
“Tuvaletlerde mahrem görüntüler çekiliyor” deyip intihara kalkıştı
YEREL HABERLER “Tuvaletlerde mahrem görüntüler çekiliyor” deyip ...
Kendini MİT operasyon amiri olarak tanıtıp emekli doktora hayatının kabusunu yaşattı Emekli doktorun kimliğinin kopyalanıp FETÖ tarafından kullanıldığını söyleyerek 1 milyon TL’sini dolandırmaya çalıştı Dolandırıcı, parayı almaya geldiğinde polis tarafından suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kendini MİT operasyon amiri olarak tanıtıp emekli ...
Oceanman Türkiye 2021 Alanya’ da başladı İki gün süren yarışlara 24 ülkeden bin 100 sporcu katıldı
YEREL HABERLER Oceanman Türkiye 2021 Alanya’ da başladı İki gün ...
YÖREX ile 81 il Antalya’da buluşacak
YEREL HABERLER YÖREX ile 81 il Antalya’da buluşacak
Uçarsu Şelalesi, ilk kez kurudu
YEREL HABERLER Uçarsu Şelalesi, ilk kez kurudu
Antalya'da refüje çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da refüje çarpan otomobil takla attı: 2 ...
Yaylada hasat süresi uzadı; domatesin fiyatı 10 lirayı geçti
YEREL HABERLER Yaylada hasat süresi uzadı; domatesin fiyatı 10 ...
Kepez’e bin 617 metrekarelik park
YEREL HABERLER Kepez’e bin 617 metrekarelik park
Kaleiçi festivalinde etkinlikler sürüyor
YEREL HABERLER Kaleiçi festivalinde etkinlikler sürüyor
Perge Kazı Başkanı Prof. Dr. Kepçe: “Perge kazıları birkaç jenerasyon daha devam eder”
YEREL HABERLER Perge Kazı Başkanı Prof. Dr. Kepçe: “Perge kazıları ...
Doğal bal için günlerce "firari" arıların izini sürüyorlar Kilosu bin 500 lira olan doğal balı bulmak için sabah erken saatlerde evlerinden çıkan vatandaşlar, arıların izin sürerek günlerce doğal kovanları arıyorlar
YEREL HABERLER Doğal bal için günlerce "firari" arıların izini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.