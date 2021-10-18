Kepez’de asfalt çalışması

Kepez Belediyesi, Çankaya Mahallesi’ndeki Cem Karaca Caddesi’ni asfalt çalışmasıyla modern bir görünüme kavuşturdu.

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çankaya Mahallesi’ndeki Cem Karaca Caddesi’ni asfalt çalışmasıyla modern bir görünüme kavuşturdu. Cem Karaca Caddesi’nde uzunluğu bin 800 metre, eni 16 metre olmak üzere 28 bin 800 metrekare alanda sıcak asfalt çalışması yapıldı. Çift yönlü caddeye 5 bin 600 ton asfalt serildi. Bin 800 metre uzunluğundaki yolun her iki tarafına da yaya güvenliği için 2’şer metreden 4 metre kaldırım yapılacak.

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