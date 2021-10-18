Hava almak için çıktığı balkonda mahsur kaldı

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da hava almak için çıktığı balkonda kapının kapanmasıyla mahsur kalan Sevgi E. (65), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'ndeki bir sitede, 7 katlı binanın 5'inci katında oturan Sevgi E., bugün saat 10.30 sıralarında evde yalnız başınayken hava almak için balkona çıktı. Ancak kapı aniden kapanınca Sevgi E., balkonda mahsur kaldı. Bir süre kapıyı açmak için uğraşan Sevgi E., başarılı olamayınca komşusundan itfaiyeye haber vermesini istedi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekibi, aracın merdiveniyle 5'inci kat balkona ulaştı. Yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu kapıyı açan ekipler, Sevgi E.'yi mahsur kaldığı balkondan kurtardı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-10-18 11:55:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.