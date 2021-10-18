TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “YÖREX Anadolu’nun ruhu”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “YÖREX Anadolu’nun ruhu”

İHA

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “YÖREX Anadolu’nun ruhu”

Bu yıl 11’incisi düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX öncesinde “Kırsal Kalkınmada Yöresel ve Coğrafi İşaretli Ürünler” başlıklı panel düzenlendi. Panelde konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “YÖREX 81 ili buluşturan, Anadolu’nun ruhunu, kimliğini, tüm renklerini bir araya getiren bir marka haline geldi” dedi.
Panele, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar, Dünya Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım ve Hepsiburada İş Geliştirme Grup Başkanı Mutlu Erturan konuşmacı olarak katıldı.

“YÖREX Türkiye projesi”
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, YÖREX’e ilk günden bu yana destek verdiklerini kaydederken, YÖREX’in Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ve ekibinin başarısı olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, “YÖREX 12 yılda Türkiye’nin markası oldu. Anadolu’da üretimi kaybolmaya yüz tutmuş yöresel ürünler ekonomiye kazandırılarak yerinden kalkınmada, coğrafi işaret tescilinde farkındalık oluşturdu. Yöresel ürünleri milli değerler olarak görüyor ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemsiyoruz. YÖREX 81 ili buluşturan, Anadolu’nun ruhunu, kimliğini, tüm renklerini bir araya getiren bir marka haline geldi” diye konuştu. Yöresel ürünlerin coğrafi işaret tescili alarak katma değer oluşturulduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, 900 coğrafi işaretli ürünün yüzde 40’ının oda ve borsalar tarafından tescil ettirildiğine dikkat çekti.
YÖREX’te perakende zincir marketler, restoranlar ile eticaret sitelerinin yer aldığını bu yıl da çok sayıda yerel ürünün büyük market zincirleriyle aynı masada oturup anlaşmalar yapacağını kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Üreticilerle satın almacıları yüz yüze buluşturuyoruz. Yöresel ürünlerin internet satışı da çok önemli. Dijtal pazarlama ile yöresel ürünlerimizi dünyanın dört bir yanına ulaştırabiliyoruz. Bu konuda da YÖREX buluşma noktası olacak” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, yöresel değerlerin ekonomiye kazandırılıp, dünya ile buluşturarak zenginlik oluşması gerektiğini vurgularken, “Devletimiz de destekleriyle arkamızda durursa biz bu işi başarırız. Yöresel ürünlerimize sahip çıkalım. YÖREX Türkiye projesidir” diye konuştu.

“YÖREX uluslararası alanda olmalı”
ATB Başkanı Ali Çandır, YÖREX’in marka haline gelmesinde TOBB’un büyük desteği olduğunu anlatırken, fuarı uluslararası alana taşımak istediklerini söyledi. Çandır, ‘’İnşallah önümüzdeki yıllarda New York 5. Caddede Türkiye’nin tüm yöresel ürünlerini satabileceğimiz alanları oluşturabiliriz” dedi. YÖREX’le coğrafi işaretli ürün sayısının arttığını belirten Çandır, coğrafi işaretli ürün enflasyonu konusunda endişe yaşandığını kaydetti. Çandır, “Cİ ürün etrafında üretimin artırılması sağlanmalı. Üretici, ortak hareket ederse maliyetleri de azalır. Tarımsal üretimde Cİ ürünlere destek verilmeli. Cİ tarımsal üretim artıyor. Devlet Cİ denetimi sağlamalı bir sistem oluşturulmalı. Üreticide ürün etrafında örgütlenerek birlikte hareket etmeli” diye konuştu.

“Denetim vurgusu”
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, coğrafi işaretli ürünlerin sayısının artırılmasında ATB Başkanı Ali Çandır ile ekibinin katkısına dikkat çekti. Asan, Türkiye’de 900 tescilli ürün olduğunu, 744 ürünün de coğrafi işaret tescili beklediğini söyledi. AB’de 7 tescilli ürün olduğunu söyleyen Asan, 23 ürünün ise tescil işleminin devam ettiğini, 20 ürünün de başvuru işleminin devam ettiğini kaydetti. Asan, “Coğrafi işaretli ürünlerde ulusal ve uluslararası alanda katma değer oluşturacak önemli gelişmeler var. İyi denetlenmiş, uluslararası projeler geliştirmeliyiz. Bu ürünlerin ülke tanıtımları sağlanmalı. Özellikle şehirlerim marka ürün tanıtımları yapılmalı. Türkiye Cİ katma değeri yüksek tarım ürünleri potansiyelini kullanmalı” diye konuştu.
Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar, dünyaca ünlü Malatya kayısısının bile piyasaya dökme olarak sunulduğunu belirterek, ürünlerin paketlenmesine daha fazla önem verilmesi gerektiğini söyledi. Munyar, ‘’900 ürünümüzün coğrafi işaretli olması önemli. Ama bol keseden Cİ tescili veriliyor diye de düşünmüyor değiliz. Çok rahat Cİ veriliyor izlenimi oluşturmamalı’’ dedi.

“Taklit ürün sayısı çok fazla”
Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, coğrafi işaretlerin çoğunun tarım ürünlerine alındığını ancak Cİ’nin tarımsal üretime katkısının istenildiği gibi olmadığını vurguladı. Yıldırım, “Avrupa’da Cİ tescilinde küçük aile işletmeleri, kooperatifler ve STK’lar daha etkili. Ülkemizde tescil yapılıyor ama denetim olmuyor. Taklit ürünlerin sayısı çok fazla. Bunlar engellenmeli. Her ürüne Cİ verilmeli mi bunu tartışmalıyız. Topluma coğrafi işareti anlatmalıyız. Tarım politikaları ile coğrafi işaret çok iyi ele alınırsa önemli katma değer oluşturulmuş olunur” diye konuştu. Hepsi Burada İş Geliştirme Grup Başkanı Mutlu Erturan, eticaretin ürünlerin pazarlanmasındaki önemine dikkat çekerken, Hepsiburada dijital platformunda yer alan Anadolu’daki üreticiler ile KOBİ’lere paketleme, markalaşma gibi konular başta olmak üzere eticaret konusunda verdikleri eğitimleri anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 8 milyonu aştı
YEREL HABERLER Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 8 milyonu ...
Hava almak için çıktığı balkonda mahsur kaldı
YEREL HABERLER Hava almak için çıktığı balkonda mahsur kaldı
Kepez’de asfalt çalışması
YEREL HABERLER Kepez’de asfalt çalışması
Filenin Akrepleri, sezona galibiyetle başladı
YEREL HABERLER Filenin Akrepleri, sezona galibiyetle başladı
Kaleiçi Old Town Festivali sona erdi
YEREL HABERLER Kaleiçi Old Town Festivali sona erdi
İpekböceği gübresi rekolteyi coşturuyor
YEREL HABERLER İpekböceği gübresi rekolteyi coşturuyor
67 yaşındaki hasta, ‘omuza doku transferi’ ile sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER 67 yaşındaki hasta, ‘omuza doku transferi’ ile ...
Göllerde 'çürüme' felaketi
YEREL HABERLER Göllerde 'çürüme' felaketi
Mavi Kelebeklerin galibiyet serisi sürüyor
YEREL HABERLER Mavi Kelebeklerin galibiyet serisi sürüyor
5 metrekarelik karavanıyla Türkiye'yi geziyor
YEREL HABERLER 5 metrekarelik karavanıyla Türkiye'yi geziyor
Elinde şırıngayla ayakta durmakta zorlandı, polis tarafından uzaklaştırıldı Şırıngalı adamın yaptığı tuhaf hareketler vatandaşları tedirgin etti
YEREL HABERLER Elinde şırıngayla ayakta durmakta zorlandı, polis ...
Mahalleliyi canından bezdiren metruk ev yangınları, muhtarı isyan ettirdi Diğer evlere yakın kısımdaki metruk evin yanışı, mahalleliyi sokağa döktü Mahallede daha önce 7 metruk ev yangını yaşandığını söyleyen mahalle muhtarı, “insanlar artık evinde uyuyamaz oldu” diyerek yardım istedi
YEREL HABERLER Mahalleliyi canından bezdiren metruk ev yangınları, ...
Sosyal medyada gerçeklik yanılgısı oluşuyor Hayatımızı çevremizdekilerin sosyal medya yaşamına göre şekillendiriyoruz Doç. Dr. Mustafa Sami Mencet: "Dünyanın en mutlu insanıymışız gibi paylaşım yapıyoruz" “Gün içerisinde bize verilen her saniye, aldığımız her nefes müthiş bir armağan”
YEREL HABERLER Sosyal medyada gerçeklik yanılgısı ...
Antalya’da Mevlit Kandili camilerde dualarla idrak edildi
YEREL HABERLER Antalya’da Mevlit Kandili camilerde dualarla idrak ...
İnce: İktidar da kandırıyor, muhalefet de
YEREL HABERLER İnce: İktidar da kandırıyor, muhalefet de
Muratpaşa, Fenerbahçe Terrazzo’yu 3-1 yendi
YEREL HABERLER Muratpaşa, Fenerbahçe Terrazzo’yu 3-1 yendi
Antalya’da jandarma ticari taksileri denetledi
YEREL HABERLER Antalya’da jandarma ticari taksileri denetledi
Kayınbiraderini bıçakladı, linçten polis kurtardı
YEREL HABERLER Kayınbiraderini bıçakladı, linçten polis kurtardı
Kayınbiraderini bıçaklayan enişteye vatandaştan dayak Sokak ortasında tartıştığı kayınbiraderini defalarca bıçaklayarak ağır yaralayan kişiyi yakalayan vatandaşlar, şüpheliyi tekme ve tokatlarla darp etti Yüzü kanlar içerisinde kalan şüpheliyi polis ekipleri vatandaşın arasından zor kurtardı
YEREL HABERLER Kayınbiraderini bıçaklayan enişteye vatandaştan ...
Antalya'da vale denetimi
YEREL HABERLER Antalya'da vale denetimi
Manavgat'ta 20 dakika yağan doluda ürünler zarar gördü
YEREL HABERLER Manavgat'ta 20 dakika yağan doluda ürünler zarar ...
Denizde boğulma tehlikesi atlatan adamın yardımına büfe çalışanı ve iki sörfçü yetişti Vatandaşlar yaşanan olaya rağmen denize girmeye devam etti
YEREL HABERLER Denizde boğulma tehlikesi atlatan adamın yardımına ...
"Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede Güvencelerimiz" Projesinin Antalya 1. izleme çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER "Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede ...
Erkek arkadaşıyla tartışan alkollü kadın Manavgat Şelalesi’nden aşağıya atladı Erkek arkadaşının ısrarına rağmen çağlayandan aşağıya atlarken, erkek arkadaşı da onu kurtarmak için arkasından atladı İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarılıp, kontrol amaçlı olarak hastaneye götürüldüler
YEREL HABERLER Erkek arkadaşıyla tartışan alkollü kadın Manavgat ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.