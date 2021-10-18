14 yıl 9 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Antalya’da çeşitli suçlardan 14 yıl 9 ay hapis cezası olan cezaevi firarisi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Antalya Asliye Ceza İlamat Masasınca ve Denizli Ağır Ceza İlamat Masasınca “2 adet uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, 3 adet hükümlü veya tutuklunun kaçması, 1 adet infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak” suçlarından toplam 14 yıl 9 ay hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan M.D. isimli şahsın Kızılarık Mahallesi 2770 Sokak üzerinde araca binerek uzaklaştığı bilgisini aldı. Ekipler ihbar üzerine olay yerine giderek aracı takibe aldı.

Araç ile polis ekipleri arasındaki yaşanan kovalamaca sonucu şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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