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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gastronomi öğrencileri dereceyle döndü

İHA

Gastronomi öğrencileri dereceyle döndü

Alanya HEP Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencileri, Gastro Afyon 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali'nden dereceyle döndü.
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Gastronomi Bölümü 4. Sınıf Öğrencilerinden Nurettin Güzbey; Azmi Efe Kale ve Eren Elek, havuç yatağı ve vişne sosu eşliğinde kıtır kuzu kalem, ekşili ve nohutlu fellah köftesi ve karadutlu krema eşliğinde kestaneli ve bal kabaklı kızarmış güllaç yaparak yarışmayı gümüş madalya ile üçüncü alarak tamamladılar. Yarışmaya bireysel olarak katılan gastronomi bölümü 4. Sınıf öğrencilerinden Lütfi Emre Karakaya; haşhaş ve ananas sosu eşliğinde dana lokum ile gümüş madalya alırken, Hasan Serhat İşlek vişneli kaymak ve haşhaş sosu eşliğinde kuzu kalem ile bronz madalyanın sahibi oldu.

“Festivaller öğrencilerimiz için çok önemli”
Alanya HEP Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, bu yıl 4’ncüsü düzenlenen festivale ilk kez katıldıklarını söyledi. Öğrencilerin bu tür etkinlik ve yarışmalara katılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Öner; “Üniversitemiz bu etkinliğe ilk kez katıldı. Bu etkinliğe katılan 3 vakıf üniversitesinden biriydik. Öğrencilerimizin bu tür etkinliklere katılmasının, onların mesleki kariyeri açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tür organizasyonlar; hem öğrencilerimize moral sağlıyor hem gastronomi dünyasını yakından tanıyorlar. Ödül alan öğrencilerimizi kutluyorum” diye konuştu.

“Bu tarz etkinlikler artmalı”
Alanya HEP Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Erman Baş, alanında uzman kişilerin yer aldığı etkinliğe katıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Öğrencilerin yarışma boyunca hünerlerini sergilediğini aktaran Baş; “Etkinlik süresince gerek oturumlarda edinilen sektör ile alakalı bilgiler gerekse gün geçtikçe güncellenen mutfak akımları ve teknik bilgilerin yer aldığı bu gibi etkinliklerin artmasının gastronomi alanıyla ilgili olumlu sonuçlara neden olabileceğini düşünmekteyim. Öğrencilerimiz bu etkinlikte yarışırken bu konularda bilgiler edinmesi ve geleceğe yönelik yenilikçi bakış açısıyla fikirlere sahip olması bu tarz etkinliklerin gastronomi alanında arttırılması gerektiğini gösteriyor. Yarışmada yer alan öğrencilerimizin başarısını canı gönülden kutluyorum. Hazırlanma sürecindeki gösterdikleri azim, disiplinli çalışma ve oluşturucu düşüncelerle geliştirilmiş reçeteleri ile Modern Türk Mutfağı yarışmasına ve yine aynı özveriyle bireysel olarak hazırlandıkları Afyon Mutfağı Ana Yemek yarışmasında başarılı tabaklar sergilediler. Alanya HEP Üniversitemiz alanında uzman ve dinamik akademisyenleri ile birlikte, bünyesinde yer alan Gastronomi ve Mutfak Sanatları yüzde 100 İngilizce Bölümü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Türkçe Bölümü ve yeni açılmış olan Aşçılık Programı ile tam donanımlı mutfaklarında öğrencilerimize en iyi eğitimi verme gayretinde, Alanya HEP Üniversitesi ailesinin içerisinde yer almaktan gurur duyuyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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