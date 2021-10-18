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Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Demirbaş: "Turistler tarafından tercih edilen Kemer ve Konyaaltı ilçelerinde nüfus azalması var" Antalya'da müstakil evler tercih ediliyor

İHA

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Demirbaş: "Turistler tarafından tercih edilen Kemer ve Konyaaltı ilçelerinde nüfus azalması var" Antalya'da müstakil evler tercih ediliyor

Türkiye’nin beşinci büyük kenti ve en önemli turizm şehri olan Antalya’da Konut projelerinde fiyatlar ortalama 100 metrekare 2+1 tip bir daire için yaklaşık 2 bin 500 TL/m ile 4 bin TL/m arasında değişirken, kira fiyatları aidatlar hariç olmak üzere 100 metrekarelik bir daire için bin TL/ay ile bin 900 TL/ay arasında seyrediyor.
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Gülçin Demirbaş, Antalya’da 2019’da nüfusun 2 milyon 511 bin 700 kişi iken, 2020’de 2 milyon 548 bin 308 kişi olduğunu belirterek, “Demografik olarak; 2020 yılında Antalya’nın denize uzak çevre ilçeleri Akseki, Gündoğmuş, İbradı ilçelerinde ve denize kıyısı olan ve turistler tarafından tercih edilen Kemer ve Konyaaltı ilçelerinde de nüfus azalması var. Antalya’nın nüfusu yoğun, en kalabalık ilçesi 2020 yılı itibarı ile 574 bin 183 nüfusu ile Kepez iken, nüfusu en düşük ilçesi 2 bin 947 nüfusu ile İbradı ilçesidir. Metrekare başına nüfusun en yoğun olduğu ilçe ise Muratpaşa ilçesidir. Antalya turizm, eğitim tarım ve liman şehridir” dedi.

“Konut stoku 5 bin adet”
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Gülçin Demirbaş, Antalya gayrimenkul piyasasını mercek altına alarak, “Antalya son yıllarda göç, buna bağlı gelişim ve gelirlerin artması yolunda bir süreçtedir. İl genelindeki nüfus artışı ve gelir artışı konut fiyatlarına doğrudan yansımakta ve yeni projelere imkan sağlamaktadır. Bölgede yoğun konut stoku bulunmamaktadır. Bugün takribi konut stokunun 5 bin adet olduğunu tahmin etmekteyiz. Belediyelerin öncülüğünde kentsel dönüşüm projeleri uygulanmakta, alt yapı yatırımları devam etmektedir. Pandemi sürecinin Büyükşehirlerden kaçışı arttırdığı bir zaman diliminde, Antalya bir Büyükşehir olarak bünyesinden kaçıştan ziyade talep edilen bir il konumundadır. Her ne kadar turizm kenti olarak bilinse dahi Pandemi sürecinde turizm gelirlerinden ziyade tarımsal ürünlerin iç ve dış piyasalara satıştan önemli bir miktarda gelir elde etmiştir. Bu gelir çeşitliliği şehrin sürdürülebilirliğini sağlanmakta ve projelerin gelecek projeksiyonunu öngörülebilir kılmaktadır. Bu açılardan bakıldığından Antalya gelişmesini sürdürmektedir” diye konuştu.

“Daha çok müstakil yapılar tercih ediliyor”
Çoğunlukla müstakil evlerin tercih edildiğini belirten Demirbaş, “İl genelinde planlı yapılaşma olup, markalı konut projeleri yer almaktadır. Antalya’nın konut yapılaşması yoğun merkez ilçeleri Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı ilçeleridir. Konut projelerinde genellikle 24 saat güvenlik, fitness, açık havuz, kapalıaçık otopark gibi imkanlarını aranmasını yanı sıra denize yakınlık, alışveriş imkanlarına yakınlık tercih nedenidir. Pandemi süreci insanların güvenlikli, sosyal donatılı siteleri tercih etme davranışlarını arttırmıştır. Aynı zamanda müstakil yapılarda tercih edilmektedir. Pandemi sebebiyle piyasadaki daralmayı gidermek amacıyla, devlet destekli politikalar sonucunda bankaların yaptığı konut kredisi faiz indirimleri alım satım sürecini hızlandırmıştır. Aynı zamanda gayrimenkul fiyatlarının artmasına da neden olmuştur. Fiyat artışının özellikle merkez ilçelerde ve deniz kıyısı olan çevre ilçelerde daha yoğun olduğunu tespit etmekteyiz” şeklinde konuştu.

“Kepez’de fiyatlar 2 bin 500 TL/m ile 4 bin TL/m arasında değişiyor”
Kepez’deki fiyatlara değinen Demirbaş, “Antalya’nın en kalabalık nüfuslu merkez ilçeleri sırası ile Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı ilçeleridir. Kepez ilçesi bünyesinde yabancı ve yerli turistlerin gezi amaçlı tercih ettiği Düden Şelalesi, hayvanat bahçesi ve mesire alanları, kent merkezi manzarasını seyir terasları mevcuttur. İlçedeki yapıların ekonomik olması, bölgenin yüksek rakımlı olması tercih sebebidir. Kepez ilçesinde, hali hazırda yapımı devam eden veya tamamlanmış birçok konut projesi bulunmaktadır. İlçenin geniş arazi yapısı ve imar planları yeni projelere ve yapılaşmaya geniş imkan vermektedir. Konut projelerinde, 2021 yılında ortalama 100 metrekare 2+1tip bir daire için yaklaşık 2 bin 500 TL/m ile 4 bin TL/m arasında değişen satış fiyatların gerçekleşebildiği görülmektedir. Kira fiyatları aidatlar hariç olmak üzere 100 metrekare bir daire için bin TL/ay ile bin 900 TL arasında değişmektedir” ifadelerini kullandı.

“Konyaaltı’nda kira fiyatları bin 800 TL ile 3 bin 600 TL arası”
Konyaaltı’nda bulunan kira fiyatlarından bahseden Demirbaş, “Konyaaltı ilçesi, deniz kıyısında plajları ile yoğun bir ilçedir. Mavi bayraklı 7 km. uzunluğunda sahil şeridine ve bir limana sahiptir. Yerli ve yabancı turistler tarafından günlük turizm ve ikamet amaçlı tercih edilen bir ilçedir. Bölgede yabancı turistlere ve mevcut halka yönelik yapımı devam eden ve tamamlanmış konut projeleri mevcuttur. Bölgedeki konut projelerinde, 2021 yılında ortalama 100 metrekare bir daire için yaklaşık 5 bin TL/m ile 16 bin TL/m arasında değişen satış fiyatların gerçekleşebildiği görülmektedir. Kira fiyatları aidat hariç 100 m bir daire için bin 800 TL/ay ile 3 bin 600 TL/ay arasında değişmektedir” diye konuştu.

“Muratpaşa tercih edilen ilçelerden”
Son olarak Muratpaşa ilçesini ele alan Demirbaş, “Antalya’nın merkez ve tarihi ilçesi Muratpaşa’dır. İlçe kent tarihine paralel bir gelişim göstermiştir. İldeki kamu kurumları ve ticari işletmelerinin yoğunluklu olduğu ilçedir. İlçede çok sayıda tarihi eserler de mevcuttur. Kentin ilk yerleşim yeri olan Kaleiçi, Hadrianus Kapısı, Yivli Minare bunlara örnek sayılabilir. Yabancı turistlerin ve yerli turistlerin genellikle ikamet ve alışveriş amaçlı tercih ettiği bir ilçedir. Bölgedeki konut projelerinde, 2021 yılında ortalama 100 metrekare bir daire için yaklaşık 3 bin TL/m ile 10 bin 200 TL/m arasında değişen satış fiyatların gerçekleşebildiği görülmektedir. Kira fiyatları ise 100 metrekare bir daire için bin 500 TL/ay ile 3 bin 500 TL/ay arasında değişebilmesi mümkündür” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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