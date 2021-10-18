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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otobüste 'sosyal mesafe' tepkisi

DHA

Otobüste 'sosyal mesafe' tepkisi


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da özel halk otobüsünde sosyal mesafenin korunmadığını öne süren yolcular, tepki gösterdi. Cep telefonu ile görüntü alan yolcular, sosyal medyada 'Sosyal mesafe deliniyor. Otobüsün içi tıklım, tıklım" diye paylaşım yaptı.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinden kent merkezine yolan çıkan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsünde sosyal mesafenin hiçe sayıldığını iddia eden yolcular, şoförün fazla yolcu aldığını öne sürerek tepki gösterdi. Yaşananları cep telefonu kamerası ile görüntüleyen yolcular, sosyal medyada 'Sosyal mesafe deliniyor. Otobüsün içi tıklım, tıklım" diye paylaşım yaptı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2021-10-18 16:49:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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