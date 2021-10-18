Misket çikolata şeklinde esrar ele geçirildi

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Levent YENİGÜN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA´nın Kaş ilçesinde yurt dışından kargo ile gönderilen misket çikolata şeklindeki esrara el konulurken, kargoyu teslim almaya gelen T.İ. gözaltına alındı.

Kaş ilçesi Andifli Mahallesinde oturan T.İ.´ye hediye paketi içerisinde yurt dışından uyuşturucu madde geleceği bilgisi alınması üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Kaş Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, 15´inci JASAT timi ve Kaş Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. T.İ., kargo teslimatı yapıldığı esnada yakalanıp gözaltına alındı.

Pakette yapılan aramada, 21 adet misket çikolata görünümünde 105 gram esrar, 1 paket içerisinde 44 gram esrar, jel içerisine karıştırılmış 28 gram esrar maddesi olmak üzere toplam 177 gram esrar maddesi ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Levent YENİGÜN

2021-10-18 21:45:19



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