Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

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ANTALYA, (DHA)AKDENİZ'de Richter ölçeğine göre 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Akdeniz'in 130.19 kilometre açıklarında, 36.10 kilometre derinlikte, saat 08.32'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Antalya kent merkezinin yanı sıra, çevre iller ve ilçelerde de hissedildi. Depremin merkez üssünün, Antalya'nın Kaş ilçesine 189.11 kilometre uzakta olduğu kaydedildi.FOTOĞRAF

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya ANTALYA

2021-10-19 09:01:19



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