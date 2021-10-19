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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyasporlu sporculardan milli gurur

İHA

Antalyasporlu sporculardan milli gurur

Sırbistan'ın Belgrad şehrinde, 1517 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenen Comen Cup 2021 Uluslararası Yüzme Şampiyonasına katılan yıldız yüzme milli takımı kadrosunda bulunan Antalyasporlu sporcular milli gurur yaşattı.
Şampiyonanın ilk günü 400 metre serbest stil 14 yaş kadınlar kategorisinde Talya Erdoğan, 4.21.67 derecesi ile 1. olarak göğsümüzü kabarttı. Hafif sakatlığa bağlı form düşüklüğü yaşayan rekortmen milli yüzücümüz Sevim Eylül Süpürgeci ise aynı müsabakayı 4.26.36 derece ile tamamlayarak 4. oldu.
Şampiyonanın ikinci günü, 800 metre serbest stil 14 yaş kadınlar kategorisinde sporcumuz Talya Erdoğan, 8.54.33 derecesi ile yine 1. olarak bizleri gururlandırdı. Sevim Eylül Süpürgeci 09.07.53 derece ile 4. oldu. Şampiyonanın üçüncü gününde 200 metre serbest stil 14 yaş kadınlar kategorisinde Talya Erdoğan 2.07.92 derecesi ile 1.liği saliseler ile kaçırarak 2. oldu. Diğer milli sporcumuz Sevim Eylül Süpürgeci ise 2.10.62 derecesi ile müsabakayı 6. olarak tamamladı. 4x200 serbest bayrak yıldız milli takımına da girmeyi başaran her iki sporcumuzun gösterdikleri performans ile bayrak takımımız 3. oldu.
Toplam 16 ülkenin katıldığı Comen Cup 2021 Şampiyonasında Yüzme Yıldız Milli Takımı, Kadınlar kategorisinde 406 puan ile 1'inci, Erkekler kategorisinde 329 puan ile 3'üncü, Toplamda 813 puan ile 2'nci olarak şampiyonayı tamamladı.

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