Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem (4)

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

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DEPREM ANI KAMERADA

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Kumluca'da sarsıntı anı, avize satılan mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, deprem sırasında tavana asılı avizelerin sallandığı anlar yer aldı.

Sarsıntıyı evinde hissettiğini anlatan Murat Özer ise "3'üncü katta oturuyorum. Sallanmaya başladı. Çocuğumu alıp, kapının önüne geldiğimde sarsıntı durdu sonrasında çocuğumu giydirip, hemen aşağı indim" dedi. Ramazan SARIKAYALI/ KUMLUCA (Antalya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan Sarıkayalı

2021-10-19 10:42:35



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