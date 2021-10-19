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Antalya'da suç örgütü 'Kartal Grubu'na operasyon: 16 gözaltı

DHA

Antalya'da suç örgütü 'Kartal Grubu'na operasyon: 16 gözaltı


Bülent TATOĞULLARIMithat ABAKAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, polis ekiplerince 'gasp' ve 'yağma' suçlarıyla mücadele kapsamında 'Kartal Grubu' olarak bilinen suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Vurgun' adı verilen operasyonda çok sayıda adrese giren polis, suç örgütü lideri F.K.'nin yanı sıra 15 kişiyi gözaltına aldı. 
Varsak Şehit Uğur Gökcan Polis Merkezi'ne giden M.K., 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'nitelikli yağma' suçlarının mağduru olduğunu belirterek şikayetçi oldu. M.K.'nin yanı sıra başka şikayetler gelmesi üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, bölgede çalışma başlattı. F.K. liderliğindeki örgütün haksız kazanç elde ederek, maddi ve manevi güce ulaşmaya çalıştığı, yüksek faizle verdikleri paraları alabilmek için 'yağma', 'nitelikle yağma', 'tehdit', 'silahla tehdit', 'hakaret', 'kasten yaralama', 'tefecilik', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' eylemlerinde bulundukları belirlendi.
Teknik ve fiziki takibin ardından 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, F.K. ve örgüt elemanları C.K., M.Ö., M.A., M.A., T.C., A.K., A.Ç., L.Ş., B.B., K.Ö., K.P. ve A.B.'yi gözaltına aldı. Şüphelilere ait Manavgat'taki 12 ev ve 5 iş yerinde yapılan aramalarda; 21 cep telefonu, 23 SIM kart, 7 bilgisayar, 9 USB flaş disk, 3 hafıza kartı, tablet ve hard disk olmak üzere toplam 65 dijital materyal ile çeşitli şirket ve şahıs adlarına düzenlenen, çeşitli bankalara ait 53 çek, senet, ödeme protokolü, 50 para gönderme dekontu, çek kayıt dekontu, 3 tabanca, 1 otomatik tüfek, 32 bin 900 lira, 40 dolar ve 300 euro ele geçirildi.
Operasyon kapsamında örgüte destek verdikleri belirlenen Manavgat İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde çalışan A.S. ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş M.E.'nin yanı sıra Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan A.Y. de gözaltına alındı.
Polisteki ifade işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, sabah saatlerinde Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARIMithat ABAKAN
2021-10-19 10:53:57

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